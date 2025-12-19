Medhi Benatia dit stop, l'OM le fait tout arrêter !

En 2023, Medhi Benatia débarquait à l'OM, son club formateur, pour intégrer alors l'organigramme en tant que conseiller sportif. Désormais directeur du football à Marseille, le Marocain avait alors quitté son poste d'agent pour rejoindre le club phocéen. Une décision forte prise suite à un appel de Pablo Longoria.
Entre sa retraite en tant que joueur et son désormais rôle de dirigeant à l'OM, Medhi Benatia a connu une autre carrière. En effet, le Marocain avait enfilé son costume d'agent de joueurs. Une casquette à laquelle il a toutefois fallu renoncer pour Benatia afin de rejoindre le club phocéen.
« J'ai reçu l'appel de Longoria, et je n'ai pas pu refuser »
Interrogé par la Gazzetta dello Sport, Medhi Benatia a expliqué pourquoi avoir arrêté d'être agent. L'actuel directeur du football de l'OM a alors répondu : « Quand j'ai arrêté de jouer, je vivais à Dubaï et je voulais profiter un peu de ma vie privée. Puis j'ai reçu l'appel de Longoria, et je n'ai pas pu refuser. Sabatini et Paratici m'ont dit que je deviendrais un excellent entraîneur, et j'ai répondu que je ne voulais pas être sur le terrain toute la journée. Et pourtant, me voilà, à travailler de 9 h à 19 h et à passer des appels jusqu'à 2 h du matin. Je n'avais pas prévu tout ça, mais je suis heureux, et avoir été agent m'a beaucoup aidé pour les négociations. Je sais comment pensent les agents. Maintenant, je vois le football sous tous ses aspects ».
« L'OM fait partie intégrante de ma vie »
Medhi Benatia n'a donc pas pu résister à l'appel de Pablo Longoria et de l'OM. Le Marocain a ainsi fait son retour là où il a été formé. « Qu'est-ce qui m'a incité à revenir à Marseille ? Le lien avec cette ville. J’y ai fait mes études, j’y suis arrivé à 15 ans, et seul moi pouvais accepter ce rôle. L'OM fait partie intégrante de ma vie. Je suis ici avec toute ma force pour tenter de changer les choses. Je n’ai pas fait mille calculs ; à ceux qui me rencontrent et me posent des questions, je réponds : je suis en mission », a expliqué Benatia.