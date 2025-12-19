Medhi Benatia dit stop, l'OM le fait tout arrêter !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2023, Medhi Benatia débarquait à l'OM, son club formateur, pour intégrer alors l'organigramme en tant que conseiller sportif. Désormais directeur du football à Marseille, le Marocain avait alors quitté son poste d'agent pour rejoindre le club phocéen. Une décision forte prise suite à un appel de Pablo Longoria.

Entre sa retraite en tant que joueur et son désormais rôle de dirigeant à l'OM, Medhi Benatia a connu une autre carrière. En effet, le Marocain avait enfilé son costume d'agent de joueurs. Une casquette à laquelle il a toutefois fallu renoncer pour Benatia afin de rejoindre le club phocéen.

« J'ai reçu l'appel de Longoria, et je n'ai pas pu refuser » Interrogé par la Gazzetta dello Sport, Medhi Benatia a expliqué pourquoi avoir arrêté d'être agent. L'actuel directeur du football de l'OM a alors répondu : « Quand j'ai arrêté de jouer, je vivais à Dubaï et je voulais profiter un peu de ma vie privée. Puis j'ai reçu l'appel de Longoria, et je n'ai pas pu refuser. Sabatini et Paratici m'ont dit que je deviendrais un excellent entraîneur, et j'ai répondu que je ne voulais pas être sur le terrain toute la journée. Et pourtant, me voilà, à travailler de 9 h à 19 h et à passer des appels jusqu'à 2 h du matin. Je n'avais pas prévu tout ça, mais je suis heureux, et avoir été agent m'a beaucoup aidé pour les négociations. Je sais comment pensent les agents. Maintenant, je vois le football sous tous ses aspects ».