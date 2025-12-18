Greenwood : La révélation de l'OM à plusieurs millions d'euros !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Mason Greenwood est aujourd'hui un joueur de l'OM, l'Anglais n'appartient toutefois pas à 100% au club phocéen. En effet, Manchester United détient encore 40% des droits de l'attaquant, ce qui a forcément un impact à plusieurs millions d'euros pour une future vente de Greenwood. Mais voilà que la situation pourrait bien évoluer prochainement.

Avec une vente de Mason Greenwood, l'OM pourrait toucher un joli chèque. Mais voilà qu'il y a un élément important à prendre compte. En effet, le club phocéen verra plusieurs millions d'euros lui passer sous le nez. La raison ? Aujourd'hui, Manchester United détient toujours 40% des droits du Britannique. En conséquence, l'OM ne récupérerait que 60% du prix de vente de Greenwood.

65% des droits de Greenwood bientôt pour l'OM ? Mais voilà que l'OM pourrait se retrouver avec quelques millions d'euros supplémentaires prochainement. En effet, en conférence de presse ce jeudi, Pablo Longoria a fait un point sur le cas Mason Greenwood. C'est ainsi que le président de l'OM a expliqué : « Sur la situation contractuelle, l'OM a 60% des droits économiques du joueur, 100% des droits sportifs avec une possibilité en, cas de qualification en Ligue des champions, d'augmenter de 5% pour arriver à 65% ».