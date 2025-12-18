Mercato : L'OM lui fait une proposition impossible à refuser !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2023, l'OM annonçait l'arrivée de Medhi Benatia en tant que conseiller sportif. Formé au sein du club phocéen quand il était joueur, le Marocain a ainsi fait son grand retour du côté de Marseille. Ayant un lien particulier avec cette ville, Benatia n'a clairement pas pu dire non quand Pablo Longoria lui a passé un coup de fil.

Aujourd'hui directeur du football à l'OM, Medhi Benatia avait intégré l'organigramme du club phocéen en novembre 2023. A l'époque, Marseille publiait dans son communiqué : « L’Olympique de Marseille informe qu’un accord a été trouvé avec Medhi Benatia pour exercer les fonctions de conseiller sportif. Ancien pensionnaire du centre de formation olympien puis passé par certains des plus prestigieux clubs européens, dont le Bayern Munich et la Juventus FC, Medhi Benatia mettra à la disposition de l’OM, en qualité de prestataire, son vécu et sa connaissance du football moderne ».

« J'ai reçu l'appel de Longoria, et je n'ai pas pu refuser » Après avoir connu l'OM en tant que joueur, ayant été formé au sein du club phocéen, Medhi Benatia a donc fait son grand retour sur la Canebière. Interrogé à ce propos par la Gazzetta dello Sport, le Marocain a confié : « Quand j'ai arrêté de jouer, je vivais à Dubaï et je voulais profiter un peu de ma vie privée. Puis j'ai reçu l'appel de Longoria, et je n'ai pas pu refuser. Sabatini et Paratici m'ont dit que je deviendrais un excellent entraîneur, et j'ai répondu que je ne voulais pas être sur le terrain toute la journée. Et pourtant, me voilà, à travailler de 9 h à 19 h et à passer des appels jusqu'à 2 h du matin. Je n'avais pas prévu tout ça, mais je suis heureux ».