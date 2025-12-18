L'OM lâche une réponse cash, c'est fini pour ce transfert !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Plus que quelques jours avant l'ouverture du marché des transferts hivernal. A l'approche du mercato, il a notamment été question d'un vif intérêt de la Juventus pour Pierre-Emile Höjbjerg. Faut-il alors craindre un départ du milieu de terrain danois et cadre de l'OM ? La question a été posée à Medhi Benatia, qui a été très clair sur le sujet.

En 2024, l'OM réussissait à mettre la main sur Pierre-Emile Höjbjerg. Débarqué en provenance de Tottenham, le Danois s'est rapidement imposé comme l'un des patrons de Roberto De Zerbi. Essentiel au milieu de terrain, l'Olympien suscite toutefois certaines convoitises. En effet, la Juventus ferait les yeux doux à Höjbjerg, mais pas sûr que l'OM accepte de s'en séparer.

« Il ne partira pas » Partira ? Ne partira pas ? Ce jeudi, Medhi Benatia a mis les choses au point à propos de l'avenir de Pierre-Emile Höjbjerg. Interrogé par la Gazzetta dello Sport, le directeur du football de l'OM a alors assuré : « Pierre est très important pour nous, un milieu de terrain complet. Je l'ai rencontré au Bayern, je l'ai fait venir à Marseille, et je suis content de ce qu'il fait. Il ne partira pas ».