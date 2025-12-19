Mariage parfait à l’OM, il prépare déjà la rupture tant redoutée…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre l'Olympique de Marseille et Medhi Benatia version dirigeant, l'histoire a débuté à la fin de l'année 2023. Le tout, sur une décision de Pablo Longoria qui lui offrait sa première expérience à cette position. Coup de foudre instantané pour le patron de l'OM qui a révélé à plusieurs reprises que Benatia était le meilleur au monde dans sa profession. Cependant, une séparation pourrait tomber à tout moment.

Le 30 novembre 2023, Medhi Benatia devenait le conseiller sportif de l'OM et bras droit de Pablo Longoria. Sa méthode et son travail ont rapidement convaincu son monde à Marseille et le président Longoria en premier lieu. Un an plus tard, en janvier 2025, il fut donc promu directeur du football de l'Olympique de Marseille.

«C'est le meilleur directeur du football pour travailler à l'OM avec toutes ses particularités, pour le bon et le mauvais» Aux yeux de Pablo Longoria, ce poste à haute responsabilité pour le développement de la section sportive de l'OM est tenu par la personne idoine. « Nous sommes deux personnes complémentaires. Tu peux difficilement trouver des directeurs avec les qualités de Medhi. C'est très important de travailler dans cette coordination parce qu'on a des caractères très différents. Cette coordination a tiré le meilleur de chacun d'entre nous dans laquelle Medhi est l'un des meilleurs en Europe sur la partie technique, sans aucun doute. C'est le meilleur directeur du football pour travailler à l'OM avec toutes ses particularités, pour le bon et le mauvais. La complémentarité entre nous deux est très importante ». a reconnu le président de l'Olympique de Marseille pendant son bilan de mi-saison en conférence de presse jeudi.