L'OM veut remplacer Greenwood : Un transfert annoncé en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 1er janvier prochain, le mercato hivernal ouvrira ses portes. Pour l'OM, ce sera l'occasion d'apporter quelques retouches à l'effectif de Roberto De Zerbi. Qu'ont donc prévu Medhi Benatia et Pablo Longoria ? Un transfert serait d'ores et déjà érigé en priorité à Marseille : recruter une doublure à Mason Greenwood.

Auteur de 14 buts et 4 passes décisives, toutes compétitions confondues, Mason Greenwood réalise une grosse saison avec l'OM. Ayant joué 1715 minutes, l'Anglais a toutefois peu le temps de souffler. Il faut dire que Roberto De Zerbi n'a pas vraiment de solution pour remplacer Greenwood. C'est ainsi que recruter une doublure au numéro 10 de l'OM est un gros dossier pour cet hiver.

« On doit chercher tout le temps comment améliorer l'équipe » Ça devrait donc bouger à l'OM en janvier. Une doublure à Mason Greenwood serait donc ainsi attendue selon les dires de Pablo Longoria. En conférence de presse ce jeudi, le président olympien a fait savoir : « On doit chercher tout le temps comment améliorer l'équipe ».