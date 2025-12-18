Mercato : L'OM convainc un nouvel entraîneur, il balance tout !

Après Brighton, Roberto De Zerbi a donc choisi de poursuivre sa carrière d'entraîneur à l'OM. A l'été 2024, à la surprise générale, l'Italien débarquait ainsi sur la Canebière. Ayant réussi à convaincre De Zerbi, Medhi Benatia est revenu sur ce gros coup, lui qui était initialement en contact avec d'autres entraîneurs.
Manchester United, le Bayern Munich, le FC Barcelone... Du lourd était sur les traces de Roberto De Zerbi suite à l'annonce de son départ de Brighton. L'entraîneur italien avait ainsi l'embarras du choix, mais voilà que personne ne s'attendait à le voir à l'OM. Pourtant, à l'été 2024, c'est bel et bien le club phocéen qui a raflé la mise et fait signer De Zerbi. Mais comment Medhi Benatia a-t-il fait ?
« C'est comme ça que je l'ai convaincu »
Pour la Gazzetta dello Sport, Medhi Benatia s'est confié sur le recrutement de Roberto De Zerbi. Le directeur du football de l'OM a alors raconté : « À l'été 2024, nous étions en négociations avec plusieurs entraîneurs, mais quand j'ai appris qu'il était disponible, je l'ai appelé immédiatement et je lui ai parlé d'un grand projet : « Je pense qu'une ville comme Marseille a besoin de gens comme nous. » C'est comme ça que je l'ai convaincu ».
« C'est un perfectionniste, il est au bureau toute la journée »
« Roberto est complètement fou de football. Beaucoup d'entraîneurs gagnent des matchs même après une mauvaise performance et s'en contentent, mais pas lui. Il n'est jamais satisfait. Après la victoire 5-1 contre Nice, il secouait la tête, désespéré, répétant qu'on aurait pu mieux jouer. J'ai vu Guardiola, mon entraîneur au Bayern, faire la même chose. C'est un perfectionniste, il est au bureau toute la journée. Il ne pense qu'au football et se dévoue corps et âme à ses idées », a également confié Medhi Benatia sur Roberto De Zerbi.