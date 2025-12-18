Mercato : L'OM convainc un nouvel entraîneur, il balance tout !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après Brighton, Roberto De Zerbi a donc choisi de poursuivre sa carrière d'entraîneur à l'OM. A l'été 2024, à la surprise générale, l'Italien débarquait ainsi sur la Canebière. Ayant réussi à convaincre De Zerbi, Medhi Benatia est revenu sur ce gros coup, lui qui était initialement en contact avec d'autres entraîneurs.

Manchester United, le Bayern Munich, le FC Barcelone... Du lourd était sur les traces de Roberto De Zerbi suite à l'annonce de son départ de Brighton. L'entraîneur italien avait ainsi l'embarras du choix, mais voilà que personne ne s'attendait à le voir à l'OM. Pourtant, à l'été 2024, c'est bel et bien le club phocéen qui a raflé la mise et fait signer De Zerbi. Mais comment Medhi Benatia a-t-il fait ?

« C'est comme ça que je l'ai convaincu » Pour la Gazzetta dello Sport, Medhi Benatia s'est confié sur le recrutement de Roberto De Zerbi. Le directeur du football de l'OM a alors raconté : « À l'été 2024, nous étions en négociations avec plusieurs entraîneurs, mais quand j'ai appris qu'il était disponible, je l'ai appelé immédiatement et je lui ai parlé d'un grand projet : « Je pense qu'une ville comme Marseille a besoin de gens comme nous. » C'est comme ça que je l'ai convaincu ».