Mercato - OM : Prêt à claquer la porte, Benatia lâche une bombe !

En novembre 2023, l'OM annonçait la réorganisation de son pôle sportif et par la même occasion l'arrivée de Medhi Benatia. Aujourd'hui directeur du football du club phocéen, le Marocain est aux commandes avec Pablo Longoria. Mais voilà que ça aurait pu se passer différemment puisqu'à peine arrivé à Marseille, Benatia était prêt à repartir.

Formé à l'OM, Medhi Benatia n'avait toutefois jamais eu la chance d'y jouer. Voilà qu'il peut désormais représenter le club phocéen en tant que dirigeant. C'est en 2023 que Marseille annonçait l'arrivée du Marocain. « L’Olympique de Marseille informe qu’un accord a été trouvé avec Medhi Benatia pour exercer les fonctions de conseiller sportif », pouvait-on lire dans le communiqué de l'OM à propos de Benatia.

« Dans le football, le sérieux est essentiel » Cela fait donc maintenant plus de 2 ans que Medhi Benatia est à l'OM. Le fait est que le Marocain était prêt à quitter très rapidement le club phocéen. En effet, dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, Benatia raconte : « Dans le football, le sérieux est essentiel. Quand je suis arrivé à Marseille, en novembre 2023, l'équipe restait sur cinq défaites consécutives. Je me souviens des joueurs dans l'avion qui riaient et plaisantaient ».