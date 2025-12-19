Greenwood remplacé : L’OM confirme un transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d’une grosse saison, Mason Greenwood est devenu indispensable à l’OM, au point que le club soit devenu dépendant à son ailier. Une situation compliquée qui pousse Pablo Longoria à ouvrir la porte à l’arrivée d’une doublure à son numéro 10.

Depuis le début de la saison, l'OM est dépendant à Mason Greenwood qui réalise une très grosse première partie de saison. Par conséquent, le club phocéen aimerait pouvoir faire souffler son numéro 10 afin qu'il soit dans les meilleures conditions dans les gros matches. C'est la raison pour laquelle Pablo Longoria a ouvert la porte à l'arrivée d'une doublure à Mason Greenwood lors du mercato d'hiver.

Longoria ouvre la porte à l'arrivée d'un remplaçant pour Greenwood « On doit toujours chercher comment améliorer l'équipe. Si j'analyse l'effectif, on voit que les postes où nous avons le moins de rotation concernent surtout le profil d’un joueur comme Greenwood, qui affiche un nombre de minutes très élevé », lâche le président de l’OM en conférence de presse avant de poursuivre.