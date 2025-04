Marion Rousse ne veut pas les «tuer» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 26 juillet prochain, l’édition 2025 du Tour de France s’élancera de Vannes en Bretagne. Ce sont 9 étapes qui ont été programmées cette année, un total qui a donc augmenté par rapport aux précédentes années. Mais on est encore loin du nombre d’étapes sur le Tour de France masculin. Un sujet à propos duquel Marion Rousse s’est exprimée, justifiant cela par différents points.

Chaque été, c’est pendant 3 semaines de compétition que les coureurs du peloton s’affrontent sur les routes du Tour de France afin de ramener le maillot jaune sur les Champs-Elysées. La bataille est donc longue et met les corps à rude épreuve. Mais pour ce qui est du Tour de France femmes, le programme est moins chargé. Il n’empêche qu’il augmente chaque année. Et c’est ainsi qu’en 2025, la compétition dirigée par Marion Rousse aura 9 étapes au programme avec un départ donné à Vannes jusqu’à l’arrivée finale à Châtel.

« Il ne faut pas griller les étapes en allant trop vite »

Avec 9 étapes sur le Tour de France, les femmes sont donc loin des 21 étapes des hommes. Mais cela va-t-il tendre à se rapprocher au fil des années ? La question a directement été posée à Marion Rousse. Et à ce propos, pour 7joursclermont, la directrice du Tour de France femmes a expliqué : « Il ne faut pas griller les étapes en allant trop vite, comme je le disais. Il ne faut pas oublier que chez les hommes, il y a 30 coureurs et leurs staffs qui sont rémunérés et chez les femmes, elles sont 10, 11 coureuses à être rémunérées ».

« L’objectif n’est pas de tuer les cyclistes pour les autres courses de la saison »

Il y a donc une question de moyens chez les équipes, mais pas seulement. Marion Rousse a ensuite évoqué la charge physique que cela représente : « De plus, nous nous sommes imposés dans un calendrier sportif déjà important et l’objectif n’est pas de tuer les cyclistes pour les autres courses de la saison. Il faut y aller progressivement, c’est déjà un signe fort de passer de 8 à 9 étapes. Le principal à retenir est que l’on ferme la porte à rien ».