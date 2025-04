Marion Rousse, le nouveau problème d’argent !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ancienne cycliste professionnelle et ex-championne de France, Marion Rousse est aujourd’hui directrice du Tour de France femmes. La compagne de Julian Alaphilippe a donc pu assister au plus près à l’évolution de son sport. Et visiblement, les problèmes d’argent seraient toujours présents. Alors que ça a poussé Marion Rousse à prendre sa retraite, c’est aujourd’hui toujours un frein pour l’expansion du cyclisme féminin.

Visage du cyclisme aujourd’hui, Marion Rousse est l’une des ambassadrices du cyclisme féminin. Aujourd’hui à la tête du Tour de France femmes, l’ex-championne de France était au coeur du peloton il y a quelques années de cela. Malheureusement, la compagne de Julian Alaphilippe a préféré dire stop, notamment pour une raison d’argent. En effet, Marion Rousse expliquait récemment à propos de sa reconversion comme consultante : « J'avais commencé le vélo à l'âge de 6 ans. J'étais professionnelle chez Lotto, mais je n'étais pas rémunérée. J'avais une convention d'insertion professionnelle, j'étais payée un SMIC pour travailler à mi-temps dans une mairie. Et de là, quand je suis devenue championne de France sur route, on m'a proposé d'intervenir en qualité d'invitée sur Eurosport et j'y suis allée ».

« Chez les femmes, elles sont 10, 11 coureuses à être rémunérées »

Les années ont passé et le cyclisme féminin s’est professionnalisé. Néanmoins, l’argent semble toujours être un problème si l’on en croit Marion Rousse. En effet, interrogée par 7joursàclermont, la directrice du Tour de France femmes a expliqué : « Concurrencer le volume du Tour masculin pour le nombre d’étape ? Il ne faut pas griller les étapes en allant trop vite, comme je le disais. Il ne faut pas oublier que chez les hommes, il y a 30 coureurs et leurs staffs qui sont rémunérés et chez les femmes, elles sont 10, 11 coureuses à être rémunérées. De plus, nous nous sommes imposés dans un calendrier sportif déjà important et l’objectif n’est pas de tuer les cyclistes pour les autres courses de la saison. Il faut y aller progressivement, c’est déjà un signe fort de passer de 8 à 9 étapes. Le principal à retenir est que l’on ferme la porte à rien ».

De belles audiences à la télévision !

Malgré un nombre moins important d’étapes, le Tour de France féminin reste un succès, notamment à la télévision. « Les 2 premières éditions ont très bien marché et on a pensé que cela avait un lien avec la diffusion du Tour Femmes juste après le Tour Hommes. L’année dernière, on était donc dans l’attente avec les JO 2024, qui se sont intercalés entre les deux éditions du Tour. Malgré la coupure, le public a pris l’habitude de regarder le Tour féminin, peu importe sa date de diffusion. Cela nous montre donc que le vélo féminin a sa place à la télévision et cette catégorie tient la route », a avoué Marion Rousse à propos des audiences.