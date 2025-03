Cyclisme - Tour de France : Quel objectif pour Alaphilippe ?

Alexandre Higounet

En ce début de semaine, ASO a annoncé les dernières équipes invitées pour l’édition 2025 du Tour de France. Et sans surprise, l’équipe Tudor Cycling de Julian Alaphilippe a décroché son ticket pour le mois de juillet. Le double champion du monde va donc faire son retour sur la Grande Boucle après son absence de l’an dernier. Avec quelles ambitions ? Analyse.

Lundi matin, après que l’UCI ait autorisé le principe de l’invitation d’une vingt-troisième équipe pour le Giro, le Tour de France et la Vuelta, les organisateurs de la Grande Boucle ont annoncé les trois dernières formations invitées pour le mois de juillet, à savoir Uno-X, Total Energies et l’équipe suisse de Julian Alaphilippe, Tudor Cycling.

Cyclisme - Mercato : Un grand projet Evenepoel relancé ?

➡️ https://t.co/XQszFaWkLD pic.twitter.com/HEQI9zs99R — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) March 19, 2025

Seules des circonstances de course pourraient l’amener à jouer le classement général

Après une année loin du Tour, Julian Alaphilippe retrouvera donc les routes françaises dans le courant du mois de juillet. Le double champion du monde arrivera assurément avec une grande motivation, et l’envie de montrer au public français, toujours prêt à s’enflammer pour lui, qu’il est encore capable de remporter de grandes courses. Il y a trois semaines, à l’évocation d’une possible invitation de l’équipe Tudor Cycling, Alaphilippe avait répondu : « Bien sûr qu’on aimerait tous y être. Sans parler que de moi, tout le monde serait content d’être au départ du Tour de France. Et j’espère qu’on pourra parler de ça bientôt ».

Une victoire en montagne n’est jouable que s’il est en très grande condition

Pour autant, quels seront les objectifs précis d’Alaphilippe pour le Tour ? Aujourd’hui, il apparaît clair que le leader tricolore ne jouera pas spécialement le classement général, et il faudrait des circonstances de course particulières, comme une échappée fleuve arrivant avec une grande avance, pour qu’il se mette en tête de viser un top 10. Assurément, Alaphilippe va chercher à décrocher des victoires d’étape, que ce soit sur des parcours vallonnés ou en bosses, qui correspondent le plus à ses qualités, voir en montagne s’il se sent en grande condition. D’autre part, toujours en fonction des circonstances de course, s’il se retrouve en bonne position après une ou deux longues échappées, il n’est pas exclu non plus que le champion français se mette en quête du maillot à pois.