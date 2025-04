Transfert à 100M€ : Le dernier craquage du PSG !

Axel Cornic

Toujours à l’affut des jeunes talents européen, le Paris Saint-Germain aurait trouvé sa nouvelle cible du côté du Portugal. Il s’agirait de Rodrigo Mora, milieu offensif du FC Porto qui à seulement 17 ans choque tout le monde et pourrait bien être l’un des gros dossiers du prochain mercato estival.

Avec les départs de Lionel Messi, Neymar ou encore de Kylian Mbappé, le PSG a décidé de changer son fusil d’épaule. Fini les stars, place désormais à un collectif solide, formé de jeunes talents que Luis Enrique pourra aider à se développer. Et ça porte ses fruits, comme on a pu le voir avec Désiré Doué cette saison.

Rodrigo Mora, le nouveau crack portugais

La prochaine trouvaille du PSG pourrait être Rodrigo Mora. Véritable révélation cette saison avec les couleurs du FC Porto, le joueur âgé de seulement 17 ans impressionne et alimente les spéculations autour de son avenir. Et son été s’annonce bouillant, puisque les médias portugais évoquent un possible transfert à 100M€.

Le plan du PSG

D’après les informations de SPORTS ZONE, le PSG se serait décidé à passer à l’action pour Rodrigo Mora, afin de notamment prendre de vitesse la concurrence. Et pour convaincre le FC Porto, le club parisien pourrait même boucler son transfert pour ensuite le laisser en prêt dans son club formateur.