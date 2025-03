Marion Rousse, la nouvelle maîtresse

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours dans l'optique de la préparation de la prochaine édition du Tour de France Femmes, Marion Rousse, patronne de l'épreuve, s'est rendue à Clermont pour y rencontrer 400 élèves qui ont participé à la Dictée du Tour, lue par l'ancienne coureuse cycliste, reconvertie en maîtresse d'école le temps d'une journée.

Du 26 juillet au 3 août prochain, dans la foulée de la version masculine, le Tour de France Femmes s'élancera de Bretagne pour neuf étapes. Le parcours fera notamment passer la coureuses par le Puy-de-Dôme avec un départ de Clermont pour la 6e étape. Et afin de préparer son passage dans la région, Marion Rousse s'est d'ailleurs rendue dans la métropole clermontoise ce vendredi. La patronne de la Grande Boucle féminine y a rencontré 384 élèves de CM1 et CM2 qui ont participé la Dictée du Tour lue par Marion Rousse. Un rôle de maîtresse qui semble plaire à l'ancienne cycliste professionnelle.

Marion Rousse devient maîtresse le temps d'une journée

« L’objectif de cet événement est bien évidemment de promouvoir la pratique du cyclisme, et notamment auprès des jeunes filles, mais c’est aussi un moyen de laisser des traces et de créer des liens, de l’émulation autour du Tour de France, mais aussi du sport en général qui est une école de la vie. En tout cas, j’avais peur de trouver tous ces élèves stressés par rapport à la dictée, et en fait, pas du tout. Ils étaient même très motivés. J’étais également très heureuse de savoir qu’ils étaient nombreux à pratiquer un sport quand je leur ai posé la question », confie ainsi Marion Rousse auprès de La Montagne.

Une dictée jugée «trop facile» par les élèves

Cependant, Marion Rousse n'a visiblement pas été assez sévère puisque les élèves ont jugé la dictée « trop facile ». « Nous avions révisé ce matin avec la maîtresse les mots que nous avons dû écrire. Il y avait “cycliste”, “casque”, “peloton”… En plus, on nous a donné des règles et des stylos avec le Tour de France dessus », se réjouissent toutefois Camélia et Tuana en classe de CM2. « C’est marrant, car il y a deux ans, le Tour de France est passé tout près de chez moi », s'amuse un autre élève.