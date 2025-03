Cyclisme : Roubaix, pourquoi ce sera difficile pour Pogacar...

Alexandre Higounet

Alors qu’ils sont nombreux à penser que Tadej Pogacar est en mesure de remporter Paris-Roubaix pour sa première participation, avec de solides arguments à l’appui, cette prise de position théorique résiste-t-elle à l’épreuve des faits ? Car l’équation s’annonce tout de même complexe pour le leader de l’équipe UAE Team Emirates...

Avec l’annonce officielle de la participation de Tadej Pogacar à Paris-Roubaix, nombreux sont ceux parmi les directeurs sportifs, managers, coureurs et anciens coureurs à afficher leur conviction que le Slovène dispose de réelles chances de lever les bars sur le vélodrome de Roubaix, avançant pour cela quelques arguments solides, comme ses expériences passées sur les pavés, à l’image de l’étape de Wallers lors du Tour de France 2022.

Cyclisme - Mercato : Un grand projet Evenepoel relancé ?

➡️ https://t.co/XQszFaWkLD pic.twitter.com/HEQI9zs99R — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) March 19, 2025

Sur le principe, une victoire de Pogacar est possible...

Pour autant, derrière ces grandes réflexions générales, la possibilité de victoire de Pogacar résiste-t-elle à l’épreuve des faits ? Car pour gagner, il y a un fait incontournable : le leader du Team UAE devra sortir de sa roue des grands spécialistes des pavés comme Mathieu Van der Poel et Wout Van Aert, plus rapides que lui en cas d’arrivée au sprint sur le Vélodrome. Si au Tour des Flandres, Pogacar peut s’appuyer sur les monts pour s’isoler, il n’en sera rien dans l’Enfer du Nord. En l’état, à moins d’un incident technique ou d’une chute, on ne voit pas le Slovène lâcher Mathieu Van der Poel, voire Wout Van Aert, sur les pavés.

... mais dans les faits...

Dans les colonnes de L’Equipe, Mathew Hayman, vainqueur en 2016 et aujourd’hui directeur sportif chez Jayco, confirme : « Face à des gars comme Wout et Mathieu, avec leurs kilos supplémentaires, leur puissance, s’il arrive au Vélodrome avec eux, ce sera difficile pour lui de pouvoir sprinter ». Interrogé sur le site du média flamand Het Laatste Nieuws, Sven Vanthourenhout, l’ancien sélectionneur de la Belgique, pense aussi que le champion du monde sera confronté à une équation très complexe : « Plusieurs facteurs – l'expérience, le poids – ne jouent pas en sa faveur, mais s'il y a bien un athlète qui peut tout simplement l'emporter, c'est Pogacar. Mais il ne sera pas facile pour lui de distancer des hommes comme Van der Poel et Van Aert ».