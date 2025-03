Iris Mittenaere - Antoine Dupont : La difficile séparation

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que ce ne soit pas encore officiel, le couple entre Antoine Dupont et Iris Mittenaere ne fait plus de doute. Néanmoins, ils restent discret sur leur relation. A tel point que lundi, le capitaine du XV de France est allée sans sa nouvelle compagne se faire opérer du genou droit avant le début de sa convalescence. Une séparation difficile après quelques jours passés ensemble en vacances. «Un lundi de reprise de boulot», écrit même l'ancienne Miss France.

Dans la foulée de la victoire du XV de France lors du Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont a été aperçu à plusieurs reprises avec Iris Mittenaere. Le capitaine des Bleus et la Miss France 2016 seraient donc en couple, bien qu'aucun des deux n'est officialisé pour le moment. Il faut dire qu'ils sont largement concentrés sur d'autres priorités.

Antoine Dupont opéré du genou lundi...

Pour Antoine Dupont, il s'agit de son opération. Le demi-de-mêlée du Stade Toulousain a effectivement été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit lors du choc en Irlande. Le capitaine du XV de France était toutefois resté avec ses coéquipiers et les avait même accompagnés pour le match contre l'Ecosse avant de brandir le trophée. Mais ce lundi, c'est sur la table d'opération qu'Antoine Dupont était présent. C'est à la clinique Médipôle de Toulouse, spécialisée dans ce genre d'interventions, que le capitaine des Bleus a été opéré de sa rupture des ligaments croisés.

... sans Iris Mittenaere ?

Mais contrairement à ce que l'on aurait pu penser, Antoine Dupont n'était pas accompagné de sa nouvelle compagne. Et pour cause Iris Mittenaere, très active sur Instagram, a publié plusieurs stories la montrant à un tournage. « Un lundi de reprise de boulot », écrit-elle avant de faire un petit teasing : « On shoote un truc qui va être cool. » Après quelques jours de vacances passés dans le bassin d'Arcachon, le nouveau couple doit donc déjà se séparer. Avant probablement de belles retrouvailles.