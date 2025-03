Antoine Dupont à Paris : Ntamack répond cash !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Au même titre qu'Antoine Dupont qui avait lâché le XV de France pendant plusieurs mois pour disputer les JO de Paris 2024 en rugby à 7, Romain Ntamack est-il prêt à en faire de même pour la prochaine édition en 2028 à Los Angeles ? Le demi d'ouverture du Stade Toulousain a répondu cash à ce sujet.

En décidant de s'engager avec l'équipe de France de rugby à 7 pour disputer les JO de Paris 2024 l'année dernière, Antoine Dupont avait pris une décision forte et qui a eu un impact sur le déroulé de sa carrière pendant plusieurs mois. La star du XV de France avait notamment raté le Tournoi des 6 Nations 2024 avec les Bleus afin de se projeter pleinement dans cette préparation des JO, un sacrifice que Romain Ntamack ne semble pas disposé à faire.

« On a l'impression que c'est facile parce que Dupont l'a fait »

Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE, Ntamack ferme d'ores et déjà la porte à une participation aux JO de Los Angeles en 2028 et ne se voit pas faire comme Antoine Dupont à Paris : « Non, parce qu'il faudra passer après l'équipe qui a gagné les JO à Paris ! On verra d'ici là, mais non. On a l'impression que c'est facile parce qu'Antoine l'a fait, mais je ne suis pas certain que tout le monde soit capable de faire ça », indique de demi d'ouverture du XV de France.

Ntamack bientôt à l'étranger ?

Et s'il refuse de se projeter sur une participation aux prochains JO en rugby à 7, Romain Ntamack ouvre néanmoins la porte à un départ du Stade Toulousain pour l'étranger dans les années à venir : « Un changement de club ? En France, non. Mais à l'étranger, ça me plairait bien. Le rugby aux États-Unis va sûrement se développer encore plus avec l'organisation de la Coupe du monde 2031. J'aime bien aussi l'Australie et le Japon. Mais je suis loin d'avoir commencé les démarches (rires) », confie Ntamack. Le message est passé...