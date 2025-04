PSG : Pierre Ménès va débarquer à Paris !

Axel Cornic

Connu notamment pour son rôle sur Canal + dans le Canal Football Club, Pierre Ménès a pris du retrait ces dernières années, mais continue de commenter l’actualité du football. C’est notamment le cas avec toute la polémique qui tourne autour de Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain.

Si tout va bien pour le PSG, on ne peut pas dire la même chose pour Nasser Al-Khelaïfi. Régulièrement critiqué et pointé du doigt, le président parisien est inquiété par la justice et récemment, le Complément d’enquête qui lui est consacré n’a fait qu’alimenter les débats à son sujet.

« Beaucoup disent que je suis le toutou de Nasser et que je suis payé par Nasser »

Des débats auquel a participé Pierre Ménès, qui publie régulièrement des vidéos sur sa chaîne YouTube. « J’entends bien la petite musique actuelle qui dit que tout est toujours de la faute de Nasser, je me répète et je sais que beaucoup disent que je suis le toutou de Nasser et que je suis payé par Nasser » a déclaré l’ancien de Canal +, au sujet du président du PSG.

« Ça fait quatre ans que je ne suis pas allé au Parc des Princes, mais... »

« Mon dieu qu’est-ce que j’aimerais être payé par Nasser au fin fond de ma Loire-Atlantique » a poursuivi Pierre Ménès, avant d’annoncer son possible retour dans les travées du Parc des Princes. « On dit que je suis payé pour aller au Parc des Princes alors que ça fait quatre ans que je ne suis pas allé au Parc des Princes, je vous rassure ça devrait changer bientôt ».