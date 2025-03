Le PSG a signé le coup parfait !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Avec trois passes décisives face à l'ASSE samedi, Bradley Barcola a montré une autre facette de lui-même. Plus altruiste, l'ailier tricolore a reçu les félicitations de Luis Enrique en conférence de presse. Avant d'aller défier Dunkerque en Coupe de France, le coach du PSG a salué le goût du collectif dans son équipe.

Le PSG n’a pas de concurrence en Ligue 1. Le club parisien l’a encore prouvé en écrasant l’ASSE samedi (6-1). Un match marqué par les trois passes décisives de Bradley Barcola, qui semble avoir ajouté une nouvelle corde à son arc depuis le début de la saison. De quoi ravir Luis Enrique.

Luis Enrique savoure après l'ASSE

« Bradley Barcola définit à la perfection cela... Il a commencé la saison sur une série de buts spectaculaire. Et à partir de là, il a été l'un des joueurs qui a le mieux compris quand faire la passe à un coéquipier mieux placé. Il est souvent en un contre un face au gardien et il a cette générosité pour comprendre quand il est préférable de faire la passe. Cette saison, Bradley Barcola a participé à 33 actions décisives, entre les buts et les passes décisives. Pour moi, une passe décisive qui place un coéquipier face au but sans le gardien, c'est comme un but » a confié le coach du PSG ce lundi.

Le PSG de Luis Enrique évolue encore

Avec 18 buts et 15 passes décisives, Barcola réalise une saison pleine. Luis Enrique reconnaît la progression du joueur. « Ces chiffres montrent la générosité de nos joueurs et en particulier de Barcola. Ce que nous avons beaucoup amélioré cette saison, c'est de chercher toujours le coéquipier le mieux placé devant le but. En cela, nous avons de très bon joueurs et c'est ce qui fait que nous avons beaucoup de joueurs qui marquent des buts. Nous sommes l'une des équipes qui marquent le plus de buts et qui en encaissent le moins également. Donc votre question est merveilleuse parce qu'elle souligne l'importance des joueurs capables de donner le ballon à des coéquipiers mieux placés » a confié le technicien espagnol dans des propos rapportés par Culture PSG.