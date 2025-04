Cyril Hanouna - TPMP : Daniel Riolo le remplace à la télé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, Gilbert Brisbois a fait une grande annonce concernant l'After Foot. La célèbre émission de RMC va débarquer à la télévision à partir de lundi. Elle sera notamment disponible sur le Canal 29 des box SFR. Une chaîne laissée libre depuis quelques jours par un certain Cyril Hanouna qui verra donc rapidement Daniel Riolo le remplacer à la télé.

C'est une annonce que personne n'a vu venir. En effet, mercredi soir, à l'occasion de la diffusion quotidienne de l'After Foot sur RMC, Gilbert Brisbois a annoncé que la célèbre émission de football, diffusée depuis 2006, serait présente à la télé dès lundi.

L'After Foot sera désormais à la TV

« Je voulais vous faire une annonce qui va révolutionner la vie de l’After Foot. A partir du lundi 7 avril, l’After devient une chaîne de télé. Votre After Foot que vous écoutez depuis des années, peut-être sous votre couette quand vous étiez au collège ou au lycée avec votre petit poste de radio, vous pourrez toujours le faire, mais vous pourrez aussi avoir l’After sur votre télé. On ne vous dévoile pas encore tout ce qu’il y aura sur la chaîne. Il y aura les After tous les soirs bien sûr de 20h à minuit, mais pas que ça. On prépare toute une grille de programme », révèle le présentateur de l'After à l'antenne sur RMC.

L'After va remplacer TPMP sur SFR

Gilbert Brisbois a également dévoilé les différents canaux de diffusion pour l'After TV : « Comment regarder ? Sur toutes les télés connectées. Également sur vos applis, par exemple sur RMC BFM Play, sur Molotov. Si vous avez une box SFR, on sera sur le Canal 29. On sera également sur YouTube. Et il y aura aussi d’autres canaux avec bientôt d’autre diffuseurs. La révolution After Foot TV arrive à partir de lundi ». Le Canal 29 de la box SFR n'est d'ailleurs pas libre depuis très longtemps. Et pour cause, il était occupé par Cyril Hanouna qui avait lancé sa propre chaîne après l'arrêt de C8 pour continuer à diffuser TPMP. Mais cela s'est terminé la semaine dernière. Et c'est donc Daniel Riolo qui va apparaître sur ce canal à partir de lundi en remplacement de Cyril Hanouna.