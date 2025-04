Deschamps : Son joueur rejoint Adil Rami, Pierre Ménès dit stop !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La fréquence des matchs de football connaît une croissance exponentielle ces derniers mois. De quoi agacer Jules Koundé qui s'en est plaint à plusieurs reprises et il n'est pas le seul à avoir poussé ce coup de gueule. Sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès a désamorcé une mini-polémique sur sa participation à la Kings League France avec Adil Rami, malgré le calendrier surchargé du joueur de l'équipe de France.

Depuis quelque temps, les joueurs de foot vocalisent de plus en plus leur irritation quant à l'accumulation des matchs et des plages de récupération trop courtes à leurs yeux. Jules Koundé fait partie des stars du ballon rond qui ont tapé du poing sur la table. Et alors qu'il était en repos le dimanche 6 avril, à trois jours d'un quart de finale aller de Ligue des champions contre le Borussia Dortmund (4-0), le défenseur du Barça et de l'équipe de France était à Paris pour la première journée de la Kings League France au même titre que le retraité Adil Rami, président du Wolf Pack FC.

«Un joueur qui est de repos, fait ce qu'il veut»

Avec Mike Maignan qui est lui aussi l'un des patrons de la 360 Nation, équipe de Kings League France, Jules Koundé était au rendez-vous et a manqué le penalty du président. Une présence qui a fait parler sur les réseaux sociaux. Mais cette micro polémique agace au plus haut point Pierre Ménès. « Koundé présent à la Kings League ? Encore une fois, ça peut revenir à la période Mbappé à Stockholm. Un joueur qui est de repos, fait ce qu'il veut de ses repos. Il n'a pas à rendre des comptes à la terre entière ».

«Il faut leur lâcher la grappe»

« S'il a envie d'aller à la Kings League, il va à la Kings League. Si effectivement, il tire un péno, ce n'est pas ça qui va le fatiguer. C'est sur ses loisirs. C'est comme si le mec est de repos et qu'il va faire un five avec des copains. Il faut leur lâcher la grappe aussi un peu quoi ». a tout simplement conclu l'ancien chroniqueur de Canal+ sur sa chaîne YouTube : Pierrot Le Foot.