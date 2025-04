Equipe de France : Une star à l'hôpital !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

« Mike, c'est Mike » assurait Bixente Lizarazu sur les antennes de TF1 pendant la séance de tirs au but en quart de finale retour de Ligue des nations le 23 mars dernier et précédant un arrêt du gardien de l'équipe de France. Quelques semaines plus tard, le portier des Bleus est à l'hôpital en raison d'une violente collision en plein match avec un coéquipier. Explications.

Vendredi soir, l'AC Milan était à Udine dans le cadre de l'ouverture de la 32ème journée de Serie A. Victoire 4 buts à 0 pour Mike Maignan et ses coéquipiers avec entre autres une réalisation de l'international français Theo Hernandez. Cependant, le gardien de l'équipe de France n'était plus là pour la voir.

Sortie sur civière pour Maignan et direction l'hôpital

En effet, dès la 55ème minute, soit 20 minutes avant le but de Theo Hernandez, Mike Maignan quittait la pelouse du Bluenergy Stadium d'Udine sur civière après une collision avec Alejandro Jiminez en fonçant à toute vitesse hors de sa surface. Un choc important qui a nécessité une sortie immédiate. Pas de risque encouru, le gardien de l'AC Milan et de l'équipe de France est parti à l'hôpital de la ville et y a passé la nuit en observation, L'Equipe rapportant l'information communiquée par l'AC Milan.

«Le médecin nous a rassurés en nous disant qu'il était à l'hôpital pour des tests»

Aux micros de divers médias après le coup de sifflet final, son coéquipier Matteo Gabbia a donné des nouvelles de Mike Maignan. Un discours relayé par le quotidien sportif. « Heureusement, Mike va bien. Nous avons tous demandé au médecin comment il allait, et il nous a rassurés en nous disant qu'il était à l'hôpital pour des tests, mais il va bien. C'est un grand capitaine ». Mike Maignan devrait être libéré ce samedi et revenir dans la foulée à Milan. Plus de peur que de mal donc pour l'international français.