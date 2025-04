Équipe de France : Zidane éclipsé par une autre légende

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Partenaire de Zinedine Zidane en équipe de France durant la Coupe du Monde 2006, Sidney Govou se remémore les performances de l’ancien numéro 10 au cours de ce Mondial. Et selon lui, malgré tout l’engouement autour de Zidane, c’est un autre membre des Bleus qui était le véritable leader technique de cette équipe : Patrick Vieira.

Juste avant de raccrocher les crampons, Zinedine Zidane avait marqué de son empreinte la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. L’ancien meneur de jeu de l’équipe de France avait réalisé quelques performances marquantes au cours de ce Mondial, et notamment contre le Brésil en quart de finale (1-0). Pourtant, Sidney Govou n’a quant à lui pas été particulièrement bluffé par Zidane, et il le relègue même au second plan derrière Patrick Vieira.

« Le meilleur, ce n’est pas Zidane »

« Ce match de Zidane, c’est le début des highlights, on ne montre que ce qui est bien. Je ne dis pas qu’il était mauvais, il a fait des gestes exceptionnels. Mais c’était son jeu, il tentait toujours. Et quand on met un condensé de ce qu’il est capable de faire sur une rencontre, forcément, ça gonfle la perception des gens. Je le dis et je le répète, sur cette Coupe du monde, le meilleur ce n’est pas Zidane », a indiqué Govou dans l’émission de Zack Nani.

« Zidane a beaucoup tenté, mais… »

« Le meilleur c’est Patrick Vieira. Pat est exceptionnel, il était partout. En attaque, en défense. Les gens se sont plus attardés sur les gestes et la beauté que sur l’efficacité. Zidane avait tenté beaucoup de choses et donc raté beaucoup de choses. Sur le match contre le Brésil, Patric Vieira est extraordinaire. Ceux qui ne sont pas d’accord doivent revoir le match », poursuit l’ancien attaquant de l’OL et de l’équipe de France. Pas sûr que Zinedine Zidane apprécie…