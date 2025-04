PSG : L’absence qui fait paniquer Daniel Riolo !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après sa magnifique qualification contre Liverpool, le PSG affrontera Aston Villa en quart de finale de la Ligue des champions avec un match aller qui se déroulera le 9 avril. Un choc que Marquinhos va manquer à cause d'une suspension. Lucas Beraldo semble être son remplaçant naturel, mais sa prestation contre Dunkerque mardi soir n'a pas convaincu Daniel Riolo.

Beraldo titulaire contre Aston Villa, Riolo s'inquiète

« Ce soir, il y a plein de moments où tu étais sans arrêt en train de te dire, peut-être que ce contrôle là contre Aston Villa, ça peut poser un problème. Peut-être que cette relance là ça peut poser un problème. Peut-être que cette intervention là ça peut poser un problème. Oui forcément que tout le monde y pense. Quand tu as une absence comme celle de Marquinhos, effectivement tu regardes Beraldo. Il y a un doute qui va perdurer jusqu’au grand soir », s’inquiète le journaliste de RMC au micro de l’After Foot, avant de poursuivre.

«Il y a un doute qui va perdurer jusqu’au grand soir»

« On est là à s’inquiéter des prestations de Beraldo et donc de s’inquiéter de l’absence de Marquinhos, alors que Marquinhos, dans le même temps, on a souvent dit que dans les grands matchs, il nous posait problème. De toute façon, au top niveau et je ne crois pas qu’Aston Villa soit top niveau, le peu de point faible que le PSG a c’est le gardien sur certaines phases de jeu et c’est la charnière centrale. Tout le monde est à peu près au courant. Il y avait un peu Nuno Mendes, qui a chassé pas mal de doutes avec les deux matchs contre Liverpool », ajoute Daniel Riolo.