F1 : Incroyable, Ferrari recale Lewis Hamilton !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré son statut de septuple champion du monde de F1, Lewis Hamilton ne peut pas tout se permettre, et Ferrari lui aurait rapidement fait comprendre. En effet, le Britannique aurait réclamé que la F40, à côté de laquelle il pose sur la photo déjà devenue iconique, soit noire. Refus catégorique de Ferrari qui refuse de bouleverser ses traditions. Même pour Lewis Hamilton.

En janvier 2024, Lewis Hamilton lâchait une bombe en officialisant sa signature chez Ferrari. Un évènement présenté comme le transfert du siècle en Formule 1, et qui a donc suscité une impatience incroyable puisqu'il a fallu attendre un an avant que le Britannique pose enfin avec sa tunique rouge. Cependant, malgré l'importance de cette signature et le poids du septuple champion du monde dans l'histoire de la F1, Ferrari n'a pas cédé à toutes les exigences de son nouveau pilote.

Une F40 noire : Ferrari dit non à Hamilton

En effet, le Corriere della Sera révèle une scène assez folle. Lewis Hamilton aurait effectivement demandé à Ferrari que la mythique F40, à côté de laquelle il pose pour son premier jour à Maranello, soit noire. Loin d'être une exigence de starlette, le but était de mettre en avant les engagements du Britannique en faveur des initiatives de justice sociale, de la lutte contre la discrimination et de la promotion de l’inclusion. Mercedes avait fait une livrée noire pour soutenir Lewis Hamilton dans ses combats. Cependant, Ferrari a refusé et c'est bien à côté d'une F40 rouge que pose les septuple champion du monde. Le problème n'était évidemment pas technique, la marque italienne étant parfaitement en mesure de fournir un F40 noire. Ferrari voulait simplement protéger son héritage en conservant le rouge. C'était aussi une façon de montrer que même Lewis Hamilton n'était pas au dessus de la Scuderia.

Une photo déjà iconique

Cependant, la photo n'en reste pas moins iconique puisqu'elle a été likée 5,7 millions de fois sur le compte Instagram de Lewis Hamilton. Même Toto Wolff, ancien patron du Britannique chez Mercedes, reconnaissait la puissance de cette photo : « Je lui ai dit que ces photos qu’il avait prises étaient emblématiques. Elles étaient si bien réalisées, ce qui n’est pas surprenant avec Lewis ». Une photo qui est donc déjà emblématique, mais qu'il l'aurait été encore plus aux yeux de Lewis Hamilton avec un F40 noire.