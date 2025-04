F1 - Hamilton : Le coup de pression de Ferrari !

Pierrick Levallet

Très attendu après son transfert chez Ferrari, Lewis Hamilton déçoit en ce début de saison. 9e du classement général de la F1, le septuple champion du monde n’obtient pour le moment pas les résultats escomptés. Frédéric Vasseur a alors envoyé un coup de pression à son équipe pour permettre au Britannique de tirer le meilleur de sa voiture au plus vite.

Au centre de l’attention médiatique depuis son transfert chez Ferrari, Lewis Hamilton réalise un début de saison plutôt discret. 10e en Australie et disqualifié en Chine, le septuple champion du monde ne pointe qu’à la 9e place du classement général de la F1. Pour le moment, le pilote de 40 ans n’arrive pas à tirer le meilleur de sa voiture, tout comme Charles Leclerc. Frédéric Vasseur a alors envoyé un petit coup de pression à son équipe pour qu’elle permette aux deux pilotes d’exploiter au maximum les capacités de la monoplace.

«La Formule 1 est une affaire de détails»

« Pour tous les membres de l’équipe, nous devons plus que jamais nous concentrer sur nous-mêmes afin de permettre à Charles et Lewis d’exploiter en permanence tout le potentiel de la SF-25, car jusqu’à présent, nous n’y sommes parvenus que le vendredi et pendant le Sprint en Chine. La Formule 1 est une affaire de détails, depuis la préparation du week-end de course à l’usine jusqu’à l’exécution sur la piste, tout en s’adaptant aux conditions changeantes de la course. Une fois que nous y serons parvenus, nous aurons une idée plus claire de notre position » a lancé le patron de Ferrari dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

Hamilton règle ses comptes avec ses détracteurs

Lewis Hamilton, de son côté, n’a pas manqué de régler ses comptes avec ses détracteurs. « Nous vivons une époque tellement étrange. Les gens adorent être négatifs à la moindre occasion, même pour les plus petites choses, et ils le sont toujours. C’est la période difficile que nous traversons. [...] C’est un véritable manque de reconnaissance. Ce n’est pas facile d’intégrer une nouvelle équipe qui travaille de manière complètement différente, avec des caractéristiques de voiture complètement différentes. On ne se lance pas comme ça et c’est bon » a-t-il notamment lâché. À voir maintenant si les résultats de Ferrari seront plus satisfaisants au Japon ce dimanche.