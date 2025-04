F1 - Red Bull : L’offre que Verstappen ne peut pas refuser !

Pierrick Levallet

L’avenir de Max Verstappen promet d’être l’un des fils rouges de la saison 2025 de F1. Deuxième au classement des pilotes, le Néerlandais est encore freiné par sa voiture. De ce fait, il pourrait envisager de quitter Red Bull si les résultats ne sont pas au rendez-vous. Le quadruple champion du monde aurait d’ailleurs reçu une offre presque impossible à refuser.

Alors que la saison 2025 de F1 vient à peine de commencer, l’avenir de Max Verstappen affole déjà le paddock. Récemment, Helmut Marko a laissé entendre que le Néerlandais disposait d’une clause de sortie dans son contrat chez Red Bull si jamais les résultats ne sont pas au rendez-vous. Le quadruple champion du monde pourrait donc quitter son écurie si jamais elle n’arrive pas à redresser la barre. Juan Pablo Montoya a d’ailleurs révélé que Max Verstappen disposait d’une offre presque impossible à refuser sur la table.

«Il pourrait donner sa chance à Red Bull pendant un an...»

« Max a déjà reçu et recevra encore une offre irrésistible de la part d’Aston Martin. Mais peut-être plus pour 2027 que 2026. Il pourrait donner sa chance à Red Bull pendant un an et permettre à Adrian de commencer à comprendre sa nouvelle équipe. Car Adrian ne peut pas tout faire immédiatement. C’est un nouveau groupe et tout le monde doit commencer à travailler ensemble. Vont-ils faire mieux que l’année prochaine ? Certainement » a d’abord expliqué l’ancien pilote de F1, passé par Williams et McLaren, dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«Si j’étais Max, j’irais chez Aston»

« Mais je ne pense pas qu’ils vont enchaîner les victoires. Mais si Red Bull rencontre des difficultés la première année, je ne serais pas surpris que Max ait déjà signé avec quelqu’un d’autre avant la troisième course. Si j’étais Max, j’irais chez Aston. Mercedes serait également intéressante, mais Aston serait le choix logique avec Adrian et Honda. Tout ce avec quoi il a gagné est là-bas » a ensuite ajouté Juan Pablo Montoya. Affaire à suivre...