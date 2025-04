F1 - Verstappen : Transfert choc, Red Bull valide !

Pierrick Levallet

Alors que la saison 2025 de F1 a à peine débuté, Red Bull a déjà changé son duo de pilotes. L’écurie autrichienne s’est séparée de Liam Lawson et l’a remplacé par Yuki Tsunoda. Max Verstappen avait d’ailleurs été choqué par le départ soudain du Néo-Zélandais. Red Bull se veut toutefois confiant dans son choix.

Un premier coup de tonnerre a déjà retenti chez Red Bull, alors que la saison 2025 de F1 vient à peine de débuter. L’écurie autrichienne a en effet changé son duo de pilotes en se séparant de Liam Lawson. Le Néo-Zélandais n’apportait pas les résultats escomptés et a donc été remplacé par Yuki Tsunoda. D’après la presse néerlandaise, Max Verstappen a été choqué et n’a pas vraiment apprécié cette décision. Red Bull a confirmé la chance, mais reste confiant dans son choix.

«Max s’entendra très bien avec Yuki»

« Max a clairement indiqué que Lawson avait été remplacé trop tôt selon lui, mais il comprend également la situation. C’était finalement la décision logique pour le Championnat des constructeurs, et nous l’avons prise ensemble. Lawson a aussi de meilleures chances de réussir sa carrière en Formule 1 dans une voiture plus facile à piloter. Et Max s’entendra très bien avec Yuki, son nouveau coéquipier. Yuki est très coopératif et il est facile de s’entendre avec lui. Ils ont déjà participé à plusieurs événements Red Bull ensemble et tout a toujours fonctionné à merveille » a ainsi confié Helmut Marko dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

Tsunoda va mentir à Red Bull ?

Yuki Tsunoda, de son côté, a fait savoir qu’il était prêt à tout pour évoluer aux côtés de Max Verstappen chez Red Bull. « C’est Red Bull, la plus grosse équipe, même si c’est un énorme défi. Si on m’appelle, je dirai que je suis prêt, même si je ne suis pas prêt, je dirai que je le suis ! J’ai piloté la Red Bull l’an dernier toute une journée à Abu Dhabi. Je venais de la F2 à la F1 et ça me semblait incroyable, je n’avais pas à la pousser à la limite. Je ne sais pas quoi dire, mais je sais que ma voiture est agréable à piloter. Non, c’est peut-être bizarre pour tout le monde, sauf pour les pilotes, parce que nous savons ce qui se passe et à quel point ce sport est difficile » a-t-il récemment expliqué. À voir maintenant si les résultats seront meilleurs pour l’écurie autrichienne, à commencer par le Grand Prix du Japon ce dimanche.