«Verstappen va partir» : Le bombe qui secoue la F1 !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs semaines désormais, l'avenir de Max Verstappen est au cœur de toutes les spéculations. Et pour cause, Helmut Marko a confirmé que le quadruple champion du monde disposait de clauses de performance dans son contrat, qui court jusqu'en 2028. Et compte tenu du rendement actuel de Red Bull, Ralf Schumacher prédit le départ du Néerlandais.

Bien qu'il soit sous contrat jusqu'en 2028 avec Red Bull, Max Verstappen est de plus en plus souvent annoncé sur le départ. Et pour cause, Helmut Marko a récemment révélé que plusieurs clauses de performance étaient incluses dans le bail du quadruple champion du monde. Autrement dit, si Red Bull n'offre pas rapidement des garanties à son pilote qu'ils vont redresser la barre, un départ deviendra une option très sérieuse.

«Max va quitter Red Bull»

Dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, Ralf Schumacher assure d'ailleurs qu'un départ de Max Verstappen semble de plus en plus probable : « Red Bull est en train de s’effondrer. Verstappen continue de performer, mais ils ont perdu trop de personnes de haut niveau et la situation est tendue en interne. Le fait que Verstappen reste aussi calme est insensé. Max va quitter Red Bull ». Et en cas de départ, deux options se dessinent, à savoir celle menant à Aston Martin et Mercedes.

Aston Martin et Mercedes les mieux placées pour accueillir Verstappen ?

« Si j’étais Max, j’irais chez Aston. Mercedes serait également intéressante, mais Aston serait le choix logique avec Adrian et Honda. Tout ce avec quoi il a gagné est là-bas », estime Juan Pablo Montoya, qui a donc une préférence pour Aston Martin, qui aurait prévu une offre de 1 milliard de dollars pour convaincre Max Verstappen. De son côté, Bernie Ecclestone voit plutôt le quadruple champion du monde chez Mercedes. « Si Max devait aller chez Mercedes, le jeune Antonelli, qui a réalisé d’excellentes performances jusqu’à présent, devrait probablement partir », assure l'ancien grand patron de la F1.