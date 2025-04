Départ de l’OM : Fin du calvaire avec son transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il n'entrait pas dans les plans de l'OM au moment de son passage au club entre 1999 et 2001, Steeve Elana avait donc décidé de rejoindre Valence. Et l'ancien gardien martiniquais se remémore cette décision qui a été majeure pour la suite de sa carrière.

Les amateurs de Ligue 1 ont connu Steeve Elana dans la peau du gardien de Caen, de Brest ou encore du LOSC, mais ignorent peut-être que l'ancien gardien martiniquais était également passé par... l'OM ! Seulement, Elana était barré par une grosse concurrence entre 1999 et 2001 au Vélodrome, ce qui l'avait donc incité à changer d'air.

Elana a quitté l'OM pour jouer

« Le moment qui a changé ma carrière ? Quand je suis allé à Valence (2001). Je voulais jouer et progresser, et je n'avais pas d'a priori, sous prétexte que j'étais à l'OM. Ça a été ma première expérience avec un groupe senior. Je signe mon premier contrat pro d'un an et on est monté en Ligue 2 », révèle Steeve Elana dans les colonnes de L'EQUIPE sur la raison de son départ de l'OM.

Une carrière bien remplie

Ce challenge du côté de Valence lui avait donc permis d'obtenir davantage de temps de jeu et de lancer sa carrière au plus haut niveau, puisqu'Elana avait donc ensuite signé au SM Caen. Des perspectives que l'OM n'était pas en mesure de lui offrir...