OM - Transfert de Rabiot : Le changement annoncé en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très sceptique au moment du transfert d'Adrien Rabiot à l'OM en septembre dernier, Jérôme Rothen semble avoir radicalement changé de position à ce sujet. Et l'ancien joueur du PSG a fait son mea culpa en direct sur RMC Sport en vantant les mérites du milieu de terrain marseillais.

Lorsqu'Adrien Rabiot avait opté pour une signature libre à l'OM en septembre dernier, les critiques avaient fusé sur ce choix de carrière de la part de celui qui a pourtant été formé au PSG. Jérôme Rothen faisait notamment partie des détracteurs de Rabiot chez les consultants, et il semble avoir radicalement changé de position. En direct sur RMC Sport vendredi dans son émission Rothen S'enflamme, l'ancien joueur du PSG a évoqué son nouveau point de vue sur le milieu de l'OM.

Rothen change son point de vue sur Rabiot à l'OM

« Je n'ai pas compris son choix donc j'ai été critique. En toute objectivité, essayant d'être le plus neutre possible, c'est rafraîchissant. Il est atypique. C'est quelqu'un qui va au bout de ses contrats. Il a envie, c'est un choix dans une carrière de respecter son contrat. Certains vont te dire qu'il joue avec l'oseille des clubs. Il donne, il respecte ses contrats. C'est la première chose. C'est un joueur international, un joueur qui a une renommée. Ce n'est pas n'importe quel joueur, on est d'accord. Même si je trouve que depuis le début de saison il n'est pas forcément dans sa meilleure période comme il le dit. Déjà en termes de positionnement, parce qu'il ne joue pas forcément à son poste, il joue bien plus offensif. Ça ne l'empêche pas de marquer quelques buts ou de faire quelques passes décisives », indique Jérôme Rothen, qui change donc sa position au sujet d'Adrien Rabiot.

« J'imagine que c'est un bon mec »

« Pour parler plus de ses choix, de sa façon de réagir, je pense qu'il ne calcule pas et ça, j'aime bien. Oui il fait parler, c'est quelqu'un qui est clivant. Tu aimes ou tu n'aimes pas, il n'y a pas de juste milieu avec Adrien Rabiot. Je crois que le football a besoin aussi d'avoir ce genre de personnalité (…) Des fois il est aussi piquant. Il peut être arrogant, mais c'est une façade parce que j'imagine que c'est un bon mec. Il est assez fidèle avec ses amis. Je ne le connais pas plus que ça, j'observe. J'espère qu'il y en aura d'autres encore parce que si les joueurs se ressemblent tous en termes de personnalité, en termes de choix de carrière aussi, on s'embêterait à faire des émissions tous les jours », insiste Rothen. Des propos qui devraient faire plaisir au joueur de l'OM.