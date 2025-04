F1 - Verstappen : La promesse qui confirme son transfert ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu'en fin de contrat en 2028, Max Verstappen dispose de plusieurs clauses de performance qui lui permettent de quitter de Red Bull si jamais il n'était pas satisfait du rendement de sa monoplace où de ses résultats. Dans cette optique, la promesse faite par Christian Horner à Yuki Tsunoda pourrait bien précipiter le départ du quadruple champion du monde.

C'est officiel depuis quelque jours, Yuki Tsunoda remplacera Liam Lawson dès ce week-end à Suzuka. Le pilote japonais débutera donc son aventure avec Red Bull sur ses terres et le mythique circuit nippon. Et il assure qu'il sera libre de se battre avec Max Verstappen s'il en a la possibilité. Christian Horner lui a promis qu'il ne serait pas obligé d'échanger sa position s'il devant le Néerlandais.

«Il m’a promis qu'il ne me demanderait pas forcément d’échanger mes positions»

« Il a prouvé qu’il avait un bon potentiel pour devenir champion du monde, même si Red Bull semble en difficulté actuellement. Christian (Horner) souhaite que je sois le plus proche possible de Max en termes de performances. Sur certaines courses, je peux contribuer à la stratégie, mais il m’a aussi promis que, dans certaines situations, si j’étais capable de devancer Max, il ne me demanderait pas forcément d’échanger mes positions pour le faire gagner », assure Yuki Tsunoda dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.

La promesse qui va faire fuir Verstappen ?

Une sortie qui ne sera probablement pas du goût de Max Verstappen, habitué à être le numéro 1 incontesté et incontestable chez Red Bull. D'autant plus que récemment, Helmut Marko rappelait que « tous les top pilotes ont des clauses de sortie si la performance n’est pas au rendez-vous, mais elles sont toutes différentes. Pour le moment, ce n’est pas un sujet ». Autrement dit, si Red Bull ne lui permet pas de gagner face à son coéquipier, le quadruple champion du monde pourrait rapidement faire en sorte de claquer la porte.