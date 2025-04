F1 - Verstappen : La demande spéciale de Red Bull !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Chez Red Bull, il n’aura pas fallu attendre très longtemps avant d’effectuer un premier changement de pilotes. Alors Liam Lawson avait remplacé Sergio Pérez pour cette saison, après seulement deux Grands Prix, l’Australien a été rétrogradé et c’est Yuki Tsunoda qui a été promu comme le nouveau coéquipier de Max Verstappen. Alors que le Japonais s’apprête à disputer sa première course avec sa nouvelle écurie, il a dévoilé ce que Red Bull lui avait demandé.

Après l’Australie et la Chine, direction le Japon pour le 3ème Grand Prix de la saison 2025 de Formule 1. Une course lors de laquelle les yeux seront rivés sur Yuki Tsunoda et pas seulement pas qu’il est le seul pilote japonais du paddock. En effet, il sera très attendu puisqu’il fera ses grands débuts avec Red Bull. L’écurie autrichienne, déçue des premiers résultats de Liam Lawson, n’a pas hésité à changer alors que l’exercice vient à peine de commencer. Ainsi, désormais, chez Red Bull, le coéquipier de Max Verstappen se nomme Yuki Tsunoda, qui a donc remplacé l’Australien.

« Etre le plus proche possible de Max »

Yuki Tsunoda est donc désormais un pilote Red Bull et officiera aux côtés de Max Verstappen. Rapporté par NextGen Auto, le pilote japonais a remporté les consignes de sa direction. « Au final, Red Bull Racing se concentre sur le titre de champion des pilotes pour Max. Il a prouvé qu’il avait un bon potentiel pour devenir champion du monde, même si Red Bull semble en difficulté actuellement. Christian (Horner) souhaite que je sois le plus proche possible de Max en termes de performances. Sur certaines courses, je peux contribuer à la stratégie, mais il m’a aussi promis que, dans certaines situations, si j’étais capable de devancer Max, il ne me demanderait pas forcément d’échanger mes positions pour le faire gagner », a confié Tsunoda.

« Évidemment, je veux marquer des points »

On attend de voir ce que ça va donner Yuki Tsunoda chez Red Bull. On aura une première réponse dès ce dimanche pour le Grand Prix du Japon. Et à propos de cette course, le nouveau coéquipier de Max Verstappen a confié : « Évidemment, je veux marquer des points, monter sur le podium, ou quoi que ce soit d’autre de très bien, comme je l’ai dit. On s’est un peu moqué de moi ! En même temps, de manière réaliste, si l’on envisage de prendre le volant de la nouvelle voiture immédiatement, avec des séances limitées, c’est assez difficile. Alors, pour l’instant, je pense que si je marque des points – dans le top 10 – je serai content ».