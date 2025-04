Mercato : Greenwood va quitter l'OM, l'annonce choc !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, l'OM a déboursé environ 30M€ pour s'attacher les services de Mason Greenwood. Arrivé en provenance de Manchester United, l'attaquant de 23 ans réalise une saison en dents de scie, mais ses statistiques sont impressionnantes. D'après Ludovic Obraniak, Mason Greenwood va claquer la porte du Vélodrome cet été, se servant de l'OM comme d'un tremplin.

A la peine à Manchester United, Mason Greenwood a dû se trouver un tout nouveau point de chute l'été dernier. Alerté par la situation de l'ailier droit de 23 ans, l'OM a sauté sur l'occasion. En effet, le club phocéen a finalisé le transfert de Mason Greenwood, et ce, grâce à une offensive à hauteur de 30M€.

L'OM, un tremplin pour Greenwood ?

Lors de ses débuts à l'OM, Mason Greenwood était étincelant, empilant les buts. Toutefois, le numéro 10 de Roberto De Zerbi a perdu de sa superbe ces dernières semaines. S'il a toujours de belles statistiques - 17 réalisations en 30 rencontres disputées, toutes compétitions confondues - Mason Greenwood est pointé du doigt pour son implication et son travail défensif à l'OM.

«Il prépare son départ»

Présent sur le plateau de L'Equipe du Soir ce dimanche soir, Ludovic Obraniak s'est prononcé sur le cas Mason Greenwood. Selon l'ancien pensionnaire du LOSC, l'international anglais (1 sélection) ne devrait pas faire long feu à l'OM. « Greenwood fait une première partie de saison très satisfaisante et il fait une deuxième partie de saison extrêmement moyenne. Moi dans la balance, j’essaye de reprendre le contexte un peu généralisé. Greenwood est quand même dans une situation où il est persona non grata en Angleterre. Aucun club anglais ne veut entendre parler de lui. Marseille a pris pas mal de coups à aller sur ce dossier-là. Si je suis à la place du joueur, j’ai une gratitude envers le club… mais il prépare son départ en faisant des trucs, vous voyez : 17 buts, 3 passes décisives. C’est un soliste. Et moi, je le vois plus prendre l’Olympique de Marseille comme une opportunité de repartir ailleurs, plutôt qu’une volonté de s’engager dans la durée », a jugé Ludovic Obraniak, ex-international polonais.