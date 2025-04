C’est la fête au PSG, trois transferts déjà annoncés !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La Ligue des champions est toujours le rêve des dirigeants qataris du PSG et il se pourrait qu’après maintes et maintes désillusions cette édition soit la bonne. Le groupe entraîné par Luis Enrique se dirige vers une demi-finale de C1 avant un mercato assez alléchant d’après le journaliste Dominique Séverac. Explications.

Mercredi soir, le PSG a fait un premier pas vers le dernier carré de la Ligue des champions avec comme destination finale Munich. Au Parc des princes, les joueurs de Luis Enrique ont pris le meilleur sur Aston Villa lors du quart de finale aller de la reine des compétions européennes après avoir été menés au score en raison d’un but de Morgan Rodgers.

Le PSG en route pour Munich

Grâce à l’égalisation de Désiré Doué puis aux buts de Khvicha Kvaratskhelia et Nuno Mendes, le PSG dispose d’une avance de deux buts avant le retour à Villa Park mardi prochain afin de rêver plus grand et éventuellement d’un premier titre tant attendu en Ligue des champions pour les propriétaires qataris du club arrivés à l’été 2011. Déjà champion de France et en lice pour un nouveau sacre en Coupe de France, la direction du Paris Saint-Germain pourrait renforcer l’effectif de Luis Enrique avec… trois recrues.

«Un défenseur droit, un gardien si Donnarumma part, un attaquant pour remplacer Randal Kolo Muani»

« Je n'ai pas les noms mais il y aura a priori un défenseur droit, un gardien si Donnarumma part, un attaquant pour remplacer Randal Kolo Muani. Au moins trois joueurs ». a confié Dominique Séverac, journaliste du Parisien, dans le cadre d’une session de questions / réponses avec les internautes du quotidien de la capitale.