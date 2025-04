Rami - OM : Le refus qui fait scandale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche, la première journée de la Kings League avait lieu au Parc des Expositions de Villepinte, près de Paris. L'occasion pour certains Ultras du PSG de se faire entendre, ce qui n'a pas du tout plu à Adil Rami qui regrette que sa demande concernant la venue d'Ultras marseillais ait été refusée.

Président du Wolf Pack FC, Adil Rami était donc présent au Parc des Expositions de Villepinte en région parisienne pour la première journée de la Kings League France. C'est d'ailleurs son équipe qui ouvrait le bal contre Panam All Starz, l'équipe de PFut. Mais le Wolf Pack FC s'est finalement incliné (2-5).

Les Ultras du PSG se font entendre

Mais au-delà du résultat, Adil Rami s'est agacé pour une autre raison. En effet, dans les tribunes du Parc des Expositions, des Ultras du PSG, ramenés par le streamer PFut, ont pu se faire entendre, se distinguant même par certains chants qui ont fait polémiques récemment à l'encontre des Marseillais. Adil Rami, ancien joueur de l'OM, regrette ainsi que sa demande de venir avec des Ultras marseillais n'ait pas été acceptée.

Adil Rami pousse un coup de gueule

« Il y a déjà eu des incohérences sur ce début de Kings League. Je voudrais dire deux, trois choses. Il y a des ultras marseillais qui auraient aimé venir et on me les a refusés. Et aujourd’hui, je vois qu’il y a des ultras parisiens, j’aurais une réponse », a-t-il lâché dans des propos rapportés par RMC Sport. Première polémique pour la Kings League.