Greenwood : La folle mission de l'OM !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, l'OM a bouclé la signature de Mason Greenwood. En effet, le club phocéen a offert un chèque d'environ 30M€ à Manchester United pour recruter l'ailier droit de 23 ans. Alors que Mason Greenwood réalise une saison en dents de scie, Roberto De Zerbi a affirmé qu'il voulait faire en sorte qu'il devienne l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'OM.

Pour pallier le départ de Pierre-Emerick Aubameyang, transféré à Al-Qadsiah pour une somme proche de 9M€, l'OM s'est offert une nouvelle star offensive : Mason Greenwood. A la peine du côté de Manchester United, l'attaquant de 23 ans s'est engagé en faveur du club phocéen, ayant couté environ 30M€.

Greenwood : De Zerbi s'est fixé un objectif XXL

Auteur de 16 réalisations en 28 matchs de Ligue 1 disputés, Mason Greenwood est l'actuel deuxième meilleur buteur du championnat de France, derrière Ousmane Dembélé (21 buts en 26 rencontres disputées). Toutefois, le numéro 10 de l'OM peine à se montrer constant à Marseille, ayant souvent des moments d'absences et des trous au niveau de son implication.

«Je voudrais qu'il puisse rester dans les mémoires des gens»

Présent en conférence de presse ce dimanche soir, Roberto De Zerbi s'est livré sur le cas Mason Greenwood. Et le coach de l'OM a affirmé qu'il s'était fixé l'objectif d'en faire l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du club. « C'est un talent naturel, le mérite revient à son père et sa mère. Moi, je suis là pour l'aider à devenir un joueur encore plus complet, quand il faut l'embrasser, l'encourager, je le fais, et quand il faut le pousser, je le fais aussi, c'est mon travail. Je voudrais qu'il puisse rester dans les mémoires des gens comme un des meilleurs joueurs qui aient pu jouer ici, et il y en a eu beaucoup. Il en a les qualités, c'est mon travail de faire en sorte qu'il s'améliore encore », a déclaré Roberto De Zerbi.