L’OM fait capoter un transfert à la dernière minute !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Initialement parti pour s'engager avec le FC Nantes lors du mercato de janvier 2004, Demetrius Ferreira avait finalement signé à la dernière minute avec l'OM. Un coup de fil de José Anigo avait relancé in-extremis le transfert du latéral droit brésilien, qui se livre sur les coulisses de sa signature surprise à l'OM.

Son nom ne parlera peut-être pas aux plus jeunes supporters de l'OM, et pourtant, Demetrius Ferreira avait notamment contribué au remarquable parcours du club phocéen jusqu'en finale de la Coupe UEFA en 2004 (perdue contre le FC Valence). Dans un entretien accordé à L'EQUIPE dimanche, l'ancien latéral droit brésilien rappelle les circonstances de son arrivée à l'OM six mois auparavant, en janvier, alors qu'il devait initialement quitter le SC Bastia pour être transféré au FC Nantes. Mais tout a été relancé à la surprise générale pour Ferreira.

« Je devais signer, Anigo m'a appelé... »

« Avec Nantes, je devais signer un contrat de quatre ans. Sauf qu'Anigo m'a appelé et m'a proposé un prêt de six mois pour disputer la Coupe de l'UEFA et, si j'étais conservé, il me promettait un contrat de deux ans. J'étais face à un sacré dilemme. Je n'ai pas dormi pendant une semaine. La raison me poussait à signer à Nantes. Mais je voulais connaître le Vélodrome, et la passion a parlé », confie Demetrius Ferreira, qui est resté à l'OM jusqu'en 2006.

Ferreira a refusé de prolonger à l'OM

Et alors que la direction de l'OM souhaitait le conserver à l'été 2006, le défenseur brésilien en a décidé autrement. Un choix qu'il regrette amèrement aujourd'hui : « À l'issue de ces deux ans et demi avec l'OM, Pape Diouf m'a proposé de rempiler une année de plus, mais avec une baisse de salaire. Mais j'ai commis une erreur. Mon ego a pris le dessus et j'ai manqué d'intelligence. J'ai refusé et je le regrette. Surtout qu'il voulait que je devienne ensuite recruteur pour l'OM au Brésil, comme Marcelo à Lyon », poursuit Ferreira, qui a finalement signé à Troyes après l'OM.