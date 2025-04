Pogba à l'OM : L'appel à l'aide ?

La rédaction

Paul Pogba n'est plus dans le circuit depuis la rentrée 2023 et sa suspension pour dopage. Exonéré par le Tribunal Arbitral du sport qui lui a permis de reprendre la compétition dès mars 2025, Pogba est cependant sans club malgré le vif intérêt de l'OM cet hiver qui a laissé la porte ouverte à une offensive pour le mercato estival. Sa représentante a évoqué son avenir à la presse polonaise. Que doit faire Pogba ? C'est notre sondage du jour !

L'Olympique de Marseille a fait un choix fort pendant le mercato hivernal : celui de ne pas accueillir Paul Pogba à la Commanderie malgré l'intérêt existant de la direction pour le champion du monde tricolore et la disponibilité dès le mois de mars, moment de la fin de sa suspension pour dopage. Medhi Benatia expliquait lors d'un entretien accordé à L'Equipe ces dernières semaines qu'il ne valait pas le coup de déséquilibrer l'harmonie de l'effectif et l'entrejeu de l'équipe de Roberto De Zerbi.

«Il y a un mercato estival qui arrive, alors nous verrons»

Sans club à l'approche du mercato estival, Paul Pogba n'est pas annoncé avec insistance dans un club en particulier. Sa représentante Rafaela Pimenta s'est confiée à Meczyki et a laissé planer le doute sur l'avenir de son client. « Ce n'est jamais facile de revenir quand vous êtes sorti du circuit, mais vous vous sentez prêt et vous gardez le bon état d'esprit, la bonne mentalité. Et après quoi, vous foncez. Est-ce quelque chose qui pourrait survenir rapidement pour Paul Pogba ? Il y a un mercato estival qui arrive, alors nous verrons ».

«On a déjà parlé de lui plusieurs fois au PSG, mais ça n’a jamais été la réalité»

Est-ce un appel déguisé pour l'OM ou d'autres équipes ? Le suspense est à son comble. Le PSG pourrait-il revenir dans la discussion comme la presse l'a déjà fait savoir par le passé ? Maxwell, ex-joueur et coordinateur sportif du Paris Saint-Germain, a dernièrement nié ces rumeurs. « On a déjà parlé de lui plusieurs fois au PSG, mais ça n’a jamais été la réalité. J’espère qu’il va trouver l’équipe qui va lui donner cette joie de jouer, juste d’être sur le terrain et d’exprimer son talent. Il a tout gagné. C’est un joueur moderne. J’espère vraiment qu’il va trouver une équipe qui lui permette de jouer bientôt ». Reste désormais à savoir quelle sera la destination de Paul Pogba...