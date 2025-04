Adil Rami : Son frère jumeau débarque sur TF1, c'est le choc !

Amadou Diawara

Qualifié pour la finale de Danse avec les Stars, Adil Rami a eu la chance de recevoir la visite de son frère et de ses soeurs lors de ce grand rendez-vous. Alors que Samir Rami ressemble beaucoup au champion du monde 2018, Camille Combal s'est amusé à dire qu'ils étaient frères jumeaux.

Candidat de l'émission Danse avec les Stars, Adil Rami a fait équipe avec Ana Riera. Et le couple a fait forte impression lors de cette compétition. Finaliste de DALS, Adil Rami a terminé à la troisième position, derrière le duo Florent Manaudou - Elsa Bois (deuxième) et les tandem vainqueur : Lénie - Jordan Mouillerac.

Adil et Samir Rami : Une ressemblance frappante

Lors de la finale de Danse avec les Stars, Adil Rami n'était pas seul. Accompagné de sa partenaire, Ana Riera, l'ex-défenseur central de l'OM a reçu le soutien de plusieurs membres de sa famille. En effet, ses soeurs (Hafida et Nadia) et son frère étaient présents sur le plateau de TF1 lors de l'ultime prime de vendredi. D'ailleurs, la ressemblance entre Adil et Samir Rami était frappante.

«Le frère, c’est un jumeau»

Camille Combal a été surpris de voir qu'Adil et Samir Rami se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. « Le frère, c’est un jumeau. Les cheveux un peu plus longs, mais c’est un jumeau », s'est amusé le présentateur de Danse avec les Stars.