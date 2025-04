Coup de sang à l'OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Bien parti pour aller chercher un podium de Ligue 1 cette saison et ainsi se qualifier en Ligue des champions, l'OM traverse une période compliquée ces dernières semaines. Le club de la cité phocéenne s'est lourdement incliné face à Monaco ce samedi (3-0), un concurrent direct, et ouvre la porte à d'autres équipes en cette fin de saison. Pour Valentin Rongier, il faut réagir très vite pour éviter la catastrophe.

En accumulant les défaites frustrantes ces derniers temps, l'OM se retrouve désormais à portée de tir des autres équipes derrière au classement pour un dépassement au classement. Les hommes de Roberto De Zerbi enchaînent les mauvaises opérations et il faudra du courage pour résister dans cette fin de saison de tous les dangers. Ce serait vraiment surprenant que le club ne parvienne pas à décrocher son ticket pour la Ligue des champions l'année prochaine.

L'OM a pris un coup !

Face à Monaco, l'OM avait l'occasion de consolider son avance face à son principal concurrent mais ce sont bien les Monégasques qui figurent désormais au deuxième rang derrière le PSG. Mais c'est surtout la manière qui interpelle, alors que la défense marseillaise a encore été en difficulté. « Forcément déçu, forcément énervé, une fois de plus c’était une opportunité de mettre un coup à un adversaire direct, mais aujourd’hui c’est nous qui prenons ce coup-là » déclare Valentin Rongier au micro de Téléfoot.

« On va se taire et faire profil bas »

Le milieu de terrain marseillais a reconnu qu'il y avait des problèmes à régler dans l'équipe menée par Roberto De Zerbi, qui reçoit de plus en plus de critiques. « On a encore notre destin entre les mains pour aller chercher cette qualification qu’on mérite, je pense, car toute l’année on a été deuxièmes (…) On va se taire, retourner au travail et faire profil bas (…) Si on perd 3-0 c’est qu’il y a des choses qui n’ont pas été bien faites » poursuit-il.