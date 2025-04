Désiré Doué : Il vit un calvaire, la séquence lunaire !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Désiré Doué monte en puissance depuis plusieurs semaines sous la houlette de Luis Enrique et enchaîne les buts (5 en 4 matchs). Ses qualités physiques impressionnent son monde et il les cultive en club ainsi qu'en sélection. De quoi permettre de faire ressortir une séquence datant de sa période chez les Espoirs sur les réseaux sociaux.

A tout juste 19 ans, il semble que Désiré Doué soit rarement rassasié du travail physique que ce soit avec le PSG ou l'équipe de France. L'Equipe explique dans ses colonnes du jour ce dimanche. Au Campus PSG, le crack à 50M€ recruté l'été dernier est la plupart du temps en dehors des heures d'entraînement sur le terrain, à la salle de sport ou à la piscine.

Désiré Doué, une machine physique qui impressionne au PSG et en sélection

Une assiduité qui impressionnerait les salariés du Paris Saint-Germain, au même titre que le staff technique. Pendant le rassemblement de mars avec l'équipe de France au cours duquel il a fêté sa première sélection contre la Croatie en quart de finale retour de la Ligue des nations (2-0 et victoire aux tirs au but). L'Equipe a affirmé ces dernières heures que Désiré Doué aurait effectué quelques demandes spécifiques de travail en plus des sessions avec le préparateur physique.

«Pardon, je suis (il souffle), courir avec Désiré c'est chaud»

Une volonté de constamment améliorer son cardio et son physique qui ont fait ressortir une vidéo de l'époque où il évoluait avec l'équipe de France Espoirs sous les ordres de Thierry Henry. Alan Berrou, le préparateur physique, était scotché à la caméra de la FFF. « On regarde leurs fréquences cardiaques pendant l'effort, pour voir s'ils sont dans les plages de données que j'ai besoin. (Il a besoin de reprendre son souffle). Pardon, je suis (il souffle), courir avec Désiré (ndlr Doué), c'est chaud ».