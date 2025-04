Barcola : C'est décidé, le PSG a tranché !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mercredi soir face à Aston Villa, Luis Enrique prenait une grosse décision dans sa composition de départ. Le coach du PSG décidait de titulariser Désiré Doué en lieu et place de Bradley Barcola. Un choix fort, que le technicien espagnol entend bien rééditer mardi soir à Birmingham pour ce quart de finale retour de la Ligue des Champions.

Récemment, le journal l’Equipe lâchait une petite bombe quant au cas Bradley Barcola au PSG. Le quotidien sportif révélait notamment que si la direction francilienne souhaitait prolonger le numéro 29, ce dernier préférait temporiser et attendre la fin de cet exercice 2024-2025 pour prendre la moindre décision quant à son avenir.

Barcola sous concurrence

Quoi qu’il en soit, avec l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia au PSG cet hiver, l’étau s’est resserré autour de Bradley Barcola. Davantage mis en concurrence, l’ailier français conserve la confiance de Luis Enrique. Cependant, face aux performances du Géorgien, mais aussi avec l’émergence de Désiré Doué, Barcola semble avoir perdu du terrain et sa place de titulaire indiscutable sur le front de l’attaque. Mercredi soir au Parc des Princes, Luis Enrique privilégiait d’ailleurs la titularisation du phénomène Doué, qui lui a bien rendu avec un magnifique but en première période.

Luis Enrique a dû trancher entre Doué et Barcola

« Aujourd'hui, nous nous attendions à moins d'espaces, et c'est ce qui s'est passé. Quand il y a moins d'espace, je pense que Désiré est l'un des joueurs les plus décisifs parce qu'il n'a pas besoin d'espaces pour dribbler, parce qu'il est très habile et qu'il a cette capacité à dribbler dans des espaces plus courts. Bradley est également un joueur très déséquilibrant, qui est très bien entré en jeu en seconde mi-temps et qui a fait du très bon travail pour nous. Mais j'ai dû prendre une décision aujourd'hui », expliquait Luis Enrique après la rencontre.

Le même onze titulaire pour le match retour

Et à en croire les dernières indiscrétions de RMC, Luis Enrique entend bien reconduire le même onze de départ lors du match retour à Birmingham ce mardi soir. Désiré Doué devrait donc enchaîner avec une deuxième titularisation de suite, tandis que Bradley Barcola va une nouvelle fois se retrouver sur le banc.