Désiré Doué - PSG : Kolo Muani enfin vengé ?

Les fêtes de fin d'année auraient pu être bien plus belles chez les Kolo Muani si l'attaquant était parvenu à tromper Emiliano Martinez dans les dernières secondes de la finale de la Coupe du monde. Il n'en a rien été et cette volée repoussée par l'international argentin avec ses célébrations obscènes et ses trolls envers l'équipe de France, ont beaucoup fait parler lors de son arrivée à Paris. Désiré Doué l'a forcé à s'incliner.

Le 18 décembre 2022, Randal Kolo Muani avait le ballon de la troisième étoile au bout du pied. Néanmoins, dans les toutes dernières secondes de la prolongation entre l'équipe de France et l'Argentine, la volée de l'attaquant français était repoussée par Emiliano Martinez.

Randal Kolo Muani, à quelques centimètres du firmament au Qatar

En cette finale de Coupe du monde, le gardien de l'Albiceleste était notamment entré dans les têtes de certains joueurs de Didier Deschamps qui ont échoué à deux reprises pendant la séance de tirs au but, plus précisément Aurélien Tchouaméni et Kingsley Coman. L'Argentine a finalement brodé la troisième étoile sur son maillot, laissant Kylian Mbappé et sa bande sonnés. Kolo Muani aurait pu être le héros, mais l'histoire en a voulu autrement.

Doué place un tir imparable à Emiliano Martinez : «Belle finition, belle finition»

Plus de deux ans plus tard, Désiré Doué a administré sa vengeance sur Emiliano Martinez. L'attaquant latéral de 19 ans a fusillé le portier argentin d'Aston Villa en calant une lourde frappe sous la barre lors de la victoire du PSG face aux Villans en 1/4 de finale aller de Ligue des champions (3-1). « Dibu » Martinez n'a eu d'autre choix que de s'incliner pendant l'action et après le match en félicitant Désiré Doué devant les caméras de Canal+. « Belle finition, belle finition ».