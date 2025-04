Clash avec Textor : «S'il me traite de cowboy...», Al-Khelaïfi menacé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le torchon a brûlé entre Nasser Al-Khelaïfi et John Textor l'été dernier au cours d'une visioconférence particulièrement mouvementée pour les droits TV de Ligue 1. Qualifié de « cowboy » par le président du PSG, Textor avait signé un troll avec un chapeau texan pour la réception du Paris Saint-Germain cette saison. Michel Moulin serait allé plus loin...

En juillet 2024, dans le cadre d'une visioconférence pour le collège Ligue 1 à propos des droits télévisés du championnat, les esprits s'étaient échauffés entre John Textor et Nasser Al-Khelaïfi notamment. Des images avaient été communiquées par une source anonyme à France Télévisions dans le cadre d'un Complément d'Enquête diffusé à la fin du mois de mars.

«Tu ne comprends rien. Tu viens de je ne sais où, cowboy»

Le patron de l'OL expliquait à Jean-Pierre Caillot (président du Stade de Reims et du collège Ligue 1) que le manque de temps restant à ladite réunion avait été causé par le fait que Nasser Al-Khelaïfi avait monopolisé la parole. Ce à quoi le président du PSG rétorquait. « John, John, arrête de parler. Tu ne comprends rien. Tu viens de je ne sais où, cowboy. Et tu nous parles. Je sors de cet appel parce que lui vraiment va me fâcher, je te jure, je perds mon temps, je sors de réunion, lui ne comprend rien, je te jure ».

«S’il me parle comme il a parlé à Textor, je le reprends de volée»

Ex-conseiller sportif du PSG et homme d'affaires, Michel Moulin est revenu sur cet épisode lunaire sur les ondes de Sud Radio. « Nasser je l’estime beaucoup, mais s’il me parle comme il a parlé à Textor, je le reprends de volée. S’il me traite de « cowboy », je lui répondrais qu’il est un petit joueur de tennis ».