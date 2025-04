Deschamps : Le coup de fil surprise, il dit stop 

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Didier Deschamps est sur les bancs de touche depuis plus de 20 ans désormais. Le champion du monde 98 et d’Europe 2000 a raflé des titres en tant que coach et notamment la Coupe du monde 2018. Lors de son passage à l’AS Monaco, il n’a pas souhaité s’appuyer sur Eric Abidal, ce qui a engendré un forcing de ce dernier au téléphone auprès de Claude Puel pour fuir Le Rocher et Deschamps.

Avant de devenir son sélectionneur entre 2012 et ses dernières sélections avant la Coupe du monde 2014, Didier Deschamps a entraîné Eric Abidal à l’AS Monaco l’espace d’une saison entre 2001 et 2002. L’ancien coach du club monégasque ne comptait pas vraiment sur lui, de quoi l’obliger à se tourner vers celui qui lui avait donné sa chance en le faisant signer à l’ASM en 2000 : Claude Puel.

«Il n’a plus été considéré par Didier Deschamps. Mais le gamin me téléphonait tout le temps à Lille pour le prendre»

Pour Box to Box, Claude Puel s’est confié sur ce passage délicat du début de carrière d’Eric Abidal et les incessants coups de fil qu’il recevait de sa part dans l’optique d’une venue au LOSC. « J’ai eu par exemple Eric Abidal. Je lui avais permis de faire un essai chez nous. J’ai dit aux dirigeants à Monaco de le faire signer. Je l’ai fait débuter l’année suivante, en championnat, en Ligue des champions. C’était un arrière gauche qui me rappelait un peu Lilian Thuram et avec des qualités vraiment intéressantes. Et puis, je suis parti à Lille. Il n’a plus été considéré par Didier Deschamps qui avait ses raisons. Mais le gamin me téléphonait tout le temps à Lille pour le prendre ».

«Écoutez président, si vous réussissez à l’avoir en prêt avec une petite somme qu’on puisse lever, ce serait très bien»

« Et à force d’insister, j’ai dit à mon président Michel Seydoux : « Écoutez président, si vous réussissez à l’avoir en prêt avec une petite somme qu’on puisse lever, ce serait très bien. Et c’est ce que j’ai réussi à avoir : une petite somme si jamais on levait l’option d’achat ». a conclu Claude Puel dans ce programme diffusé sur la chaîne YouTube de la Ligue 1.