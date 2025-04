Tensions avec De Zerbi : Le vestiaire de l'OM se lâche !

Amadou Diawara

Après la défaite à Reims, l'OM a vécu une semaine agitée. En effet, il y a eu des tensions entre Roberto De Zerbi et certains joueurs du club phocéen. Malgré tout, l'écurie olympienne s'est imposée face à Toulouse ce dimanche soir. Interrogé après la rencontre, Valentin Rongier s'est livré sur la crise de l'OM.

La défaite à Reims a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase à l'OM. Après avoir essuyé une quatrième défaite en cinq matchs, le club phocéen a plongé dans une crise. D'ailleurs, il y aurait eu des tensions entre Roberto De Zerbi et certains joueurs de l'OM la semaine dernière. Malgré tout, l'écurie présidée par Pablo Longoria est venu à bout du Toulouse FC ce dimanche soir (3-2).

Rongier affirme qu'il n'y a aucune «cassure» avec De Zerbi

Présent en zone mixte après la victoire de l'OM face à Toulouse, Valentin Rongier a lâché toutes ses vérités sur cette semaine agitée, affirmant qu'il n'y avait pas eu la moindre « cassure » entre Roberto De Zerbi et son vestiaire. « Ça fait six ans que je suis là, je connais l’environnement marseillais. L’état d’esprit était là. C’est celui-là qu’on doit afficher à chaque match. C’est un peu malheureux, mais c’est à cause de cette semaine qu’on a montré cet état d’esprit qu’on avait eu auparavant sur certains matchs et qu’on avait perdu depuis quelque temps. Si on veut rester à cette deuxième place on se doit de donner le maximum », a confié le milieu de terrain de l'OM, avant d'en rajouter une couche.

«S’il a fait ça, c’est qu’il attendait une réaction»

« Les tensions avec Roberto De Zerbi ? Nous aussi on préfère travailler dans une relation plus apaisée. S’il a fait ça, c’est qu’il attendait une réaction. Est-ce que vous pensez que s’il y avait une cassure, le groupe aurait tout donné comme ça sur le terrain de la première à la dernière minute », a conclu Valentin Rongier.