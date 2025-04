Pogba - OM : Le rencard décisif ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Quel avenir pour Paul Pogba ? Légalement apte à rejouer après sa suspension pour dopage, le champion du monde tricolore n'est toujours pas contractuellement lié à un club et ce, malgré un vif intérêt de l'OM qui n'a pas débouché sur une signature cet hiver. Représentante de Pogba, Rafaela Pimenta a donné des nouvelles à la presse polonaise...

La suspension pour dopage de Paul Pogba a pris fin en mars dernier grâce à l'intervention du Tribunal Arbitral du sport. Pendant la fenêtre hivernale des transferts, il était grandement question d'une potentielle signature du milieu de terrain formé à Manchester United du côté de l'OM, mais il n'en a rien été par choix du comité directeur comme son directeur du football Medhi Benatia l'affirmait en interview pour L'Equipe.

L'agente de Paul Pogba prend rendez-vous au mercato

Rafaela Pimenta, une voix qu'on entend rarement dans les médias, s'est exprimée pour Meczyki. Pendant l'interview, une mise à jour au sujet de la situation de Paul Pogba lui a été demandée. Pour quelle raison n'a-t-il pas encore trouvé chaussure à son pied et que faut-il attendre du mercato estival pour le champion du monde ? « Ce n'est jamais facile de revenir quand vous êtes sorti du circuit, mais vous vous sentez prêt et vous gardez le bon état d'esprit, la bonne mentalité. Et après quoi, vous foncez. Est-ce quelque chose qui pourrait survenir rapidement pour Paul Pogba ? Il y a un mercato estival qui arrive, alors nous verrons ». Le rendez-vous semble être pris avec l'OM et d'autres clubs éventuellement intéressés.

«On a déjà parlé de lui plusieurs fois au PSG, mais...»

Quel point de chute pour Paul Pogba ? Cela ne devrait pas être le PSG. Par le passé, le nom du champion du monde tricolore a été lié au Paris Saint-Germain en période de transfert. Maxwell, ex-joueur ainsi qu'ancien coordinateur sportif du club parisien, a révélé à Secrets de stars que ce ne furent déjà à l'époque que des foutaises. « On a déjà parlé de lui plusieurs fois au PSG, mais ça n’a jamais été la réalité. J’espère qu’il va trouver l’équipe qui va lui donner cette joie de jouer, juste d’être sur le terrain et d’exprimer son talent. Il a tout gagné. C’est un joueur moderne. J’espère vraiment qu’il va trouver une équipe qui lui permette de jouer bientôt ».