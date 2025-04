Daniel Riolo : Le retour réclamé en pleine polémique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces derniers jours, la présence de Caroline Yadan sur le plateau de l'After Foot a suscité une vive polémique qui a même poussé Walid Acherchour à prendre du recul avec l'émission de RMC. Cependant, Gilbert Brisbois, qui présente l'émission, envoie un message public à son collègue en lui assurant qu'il était toujours le bienvenu dans l'After pour revenir débattre avec Daniel Riolo.

Le débat était animé et comme il s'agit d'un sujet sensible, la polémique a rapidement enflé sur les réseaux sociaux. Les propos de Caroline Yadan, députée Renaissance, ont grandement fait parler. Elle était présente sur le plateau de l'After Foot pour évoquer son rapport parlementaire sur les dérives communautaristes et islamistes dans le sport. Et son discours a été jugé à charge contre les Musulmans, ce qui a créé un scandale.

Acherchour prend du recul avec le l'After

A tel point que Walid Acherchour, qui était absent ce soir-là, a pris une décision radicale, à savoir celle de prendre du recul avec l'After Foot. « Vu le contexte, j'ai décidé de prendre du recul avec l'émission sur les prochains jours et je discute avec la direction pour trouver une solution en respectant mes obligations », a-t-il écrit sur X.

«Je veux dire à Walid Acherchour qu’il sera toujours le bienvenu»

Cependant, Walid Acherchour est toujours très apprécié sur RMC, et Gilbert Brisbois espère qu'il reviendra vite débattre avec Daniel Riolo. « Pour être transparent, le débat de jeudi a crée des débats. Je veux dire à Walid Acherchour qu’il sera toujours le bienvenu, RMC est sa maison et on l’aime », a confié le présentateur de l'After Foot dimanche soir.