Zidane : Son coup de foudre à Paris

Quadruple championne d'Europe de judo dans la catégorie des moins de 48 kilos, Shirine Boukli était l'invitée du Super Moscato Show sur RMC. Revenue de Podgorica en Monténégro, elle a profité de sa présence sur le plateau pour lancer un appel à Zinédine Zidane, son idole qui avait eu la gentillesse de poser avec elle lors des derniers Jeux Olympiques de Paris.

Shirine Boukli a été l’une des stars des derniers championnat d’Europe de judo. Pour la quatrième fois, la Française est repartie avec le titre et poursuit son incroyable série d’invincibilité dans ce tournoi « C'est dingue, je suis très contente, très, très fière de continuer à être invaincue (en championnat d'Europe) » a-t-elle déclaré su le plateau du Super Moscato Show. Une nouvelle récompense pour Boukli, après sa médaille de bronze aux allures d’or lors des derniers Jeux Olympiques de Paris.

Le geste de Zidane à Paris

Pour son premier tournoi olympique, la judokate avait eu la chance de croiser le chemin d’un certain Zinédine Zidane, qui avait fait le déplacement pour assister aux épreuves. « J'ai même eu un petit câlin avec Zinédine Zidane » a-t-elle ajouté. Le champion du monde 1998 s’est-il manifesté après le titre de Boukli ? Pas encore. « Non, je n'ai pas eu (de message) mais ce n'est pas grave. Peut-être que quand je serai championne du monde, il m'enverra un message. J'espère qu'il écoute le Moscato Show: « Zizou, je t'attends ». Mais j'ai eu plein d'autres messages de personnes super cool, je tiens à le préciser » a-t-elle déclaré.

Boukli annonce la couleur

Justement, les prochains Mondiaux sont dans un coin de sa tête. « Ce n'est pas l'objectif final. Il y a les Mondiaux au mois de juin et j'ai vraiment envie d'être championne du monde donc ça fait partie de toute cette préparation. C'est cool parce que je commence à me retrouver » a-t-elle lâché. En cas de victoire, un certain Zidane pourrait se manifester.